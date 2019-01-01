兰帕德反对欧冠改制：不知还能怎么增加比赛

蓝军主帅相信他的球员们已经很紧张了，并且承认作为一名主教练，繁忙的日程安排更加令人疲惫。

切尔西主教练弗兰克·兰帕德反对增加欧冠小组赛的场次，因为他担心这会导致球员疲劳。

欧洲俱乐部协会主席安德里亚·阿涅利建议对比赛的形式进行重组，以防止其变得可预测。

上个月，包括96支球队以及升级和降级制度的计划被搁置，但是关于如何从2024-2025赛季开始改革欧洲冠军联赛的讨论仍在进行中。

兰帕德本赛季第一次以主教练身份参加欧足联的重要赛事，他不认为在已经很拥挤的日程表上再安排更多的比赛是可行的。

他在欧洲联赛组织的一次活动中表示：“目前，我认为这个水平很合适。竞争很激烈。我个人喜欢这种形式。如果你问我，我们能不能踢更多的欧洲比赛，我个人不知道在我们繁忙的日程中，你能把他们安排在哪里。我总是发现球员很难保持球队的质量水平和新鲜感，所以我想如果我们真的这么做了，会有很多关于如何实际运作的讨论。作为一名教练，我比作为一名球员感觉到了更多比赛的重量，即使我作为一名球员要四处奔跑。你在考虑如何让球队保持活力，这对我们现在面临的所有比赛都是一个挑战。”

当被问及是否可以放弃联赛杯来为更多的欧洲赛事腾出空间时，兰帕德认为这是一项有情怀的赛事。

“我对联赛杯很有好感，因为我在切尔西（作为球员）赢过几次联赛杯。”他说：“这是我赢过的第一个冠军。在国内，它给球队一种感觉，你可以在国内参加杯赛，这很重要。”