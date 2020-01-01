兰帕德：切尔西需要引援正确才能和利物浦竞争

蓝军主帅已经讨论了如何在一月的窗口期帮助球队赢得未来的联赛冠军。

弗兰克·兰帕德相信正确的引援将是切尔西在未来缩小与利物浦差距的关键。

切尔西的目标是签下一些大牌球员，多特蒙德的桑乔是他们的首选，还有伯恩茅斯的阿克，莱比锡的维尔纳和水晶宫的扎哈。

国际足联发布了一项针对蓝军在签约未成年球员方面的不当行为的两个窗口转会禁令，但在向国际体育仲裁法庭成功上诉后，禁令已经减半。这将使兰帕德的球队在错过了这个夏天之后，能够在一月进入转会市场。

兰帕德承认他的目标是追上利物浦，目前利物浦在联赛中领先蓝军20分，他认为这可能需要精明的转会交易。

“这是我们的目标。”兰帕德谈到最终追上利物浦时说：“转会禁令是一回事。这给了工作人员一个观察球员的机会，看看我们有什么，看看年轻人。”

“这很好，我越来越多地看到我们的比赛，好的和坏的，你改变了你的感觉，你想要如何前进，但结局总是一样的。”

“一旦我们开始引进球员，年轻球员开始有希望成熟起来，变得更好，我们想要填补这个差距。明年我们能否做到这一点，我不知道。”

“这将取决于我们所做的工作，以及它是否对症下药，但我肯定会想尽一切办法让我们达到目标。但是变量太多了。我们必须正确引援，这将是一件大事。”

“不仅仅是上场的球员，他们能影响我们打球的方式和我们想要打球的方式吗?我很清楚那是什么，和阿森纳比赛的前30分钟不一样，但是我们今年已经多次证明我们有机会。”

兰帕德认为引援需要俱乐部齐心协力，有几个人对切尔西的转会业务至关重要。

兰帕德说：“我和切尔西董事玛丽娜进行了非常密切的交谈，和切赫以及我们的引援部门主管斯科特进行了非常密切的交谈。”

“他们知道我想要什么，我将会是俱乐部的核心。目前，我们对此持开放态度。如果我在一月的足球场上感觉是正确的，在一月俱乐部的感觉是正确的，那么我们将会采取我们所所需的行动。这是双方的共同努力。”

蓝军2020年的第一场比赛将在新年的第一天作客布莱顿。