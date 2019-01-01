兰帕德：切尔西对热刺不是我和穆帅之间的比赛

蓝军主帅说他非常尊重一个曾经在斯坦福桥执教过他的人。

切尔西主教练弗兰克·兰帕德淡化了与他的前主教练、现托特纳姆热刺主教练若泽·穆里尼奥之间的个人竞争。

穆里尼奥在一个月前接受了热刺的工作，他以五战四胜的成绩缩小了与老东家的差距。这名托特纳姆热刺的主帅现在在蓝军球迷中是一个不受欢迎的人物，但是兰帕德不希望周日的比赛成为焦点。

“问题是这不是我和若泽的比赛。这是一场对热刺的比赛。我想打败他。我尊重他，也知道他是一个多么优秀的教练。他想要击败我，因为他曾经执教过切尔西，他曾经执教过我，现在他执教着托特纳姆并且想要击败我们。”兰帕德在科巴姆训练中心告诉记者。

“我将永远非常尊重我的所有教练。如果我给主帅发短信或打电话，我总是叫他们“老板”或“老大”。即使是一去不复返。当你面对这样一个有影响力的人，我知道那是不一样的。”

“与他对抗是一种荣誉，但我想击败他。现在叫他老板会很奇怪。现在我是前球员了，在这边，我不会叫他老板。但这并没有减少我对他的尊重。”

“如果你去找最凶猛的对手，球迷会给出答案。这并不意味着他们忘记了历史或者不尊重历史。穆里尼奥是一个想要工作的教练。他抓住了这个机会。穆里尼奥也不会太在意这些。”

“看看他带着曼联回来的次数，确实看起来（他不在乎）。我们知道这是一个巨大的竞争。也许，在我这个时代，它（切尔西对热刺）是最重大的伦敦德比。无论是在球场上还是在球场上，我都有这样的感觉。所以可能是这样。”

“任何竞争，任何同城德比，都会略微增加赌注。我记得那种渴望胜利、永不言败的感觉。我们都是这么想的。”

兰帕德也认为托特纳姆前锋哈里·凯恩的职业道德和他在作为球员期间的相似，他希望塔米·亚伯拉罕能以他的英格兰队友为榜样。

“在足球界，没有比哈里·凯恩更值得他（亚伯拉罕）尊敬的人了。”兰帕德说：“哈里·凯恩是全能9号。如果不是最好的，那么接近世界上最好的。”

“他应该尊重这一点。我知道他是这样做的，而且他正在努力学习哈里，必须努力拥有世界上最好的职业道德。他会有所不同，但他可以遵循这种模式走得非常、非常远。”

凯恩的职业道德和渴望被认为是他成为世界上最好的前锋之一的关键因素。兰帕德承认他是英格兰队长的超级粉丝，他在热刺的球星身上看到了自己的影子。

“从外面看，他确实让我想起了自己。他已经最大化了他所有的天赋，或者说正在最大化他的天赋。”兰帕德补充道：“他是个有进取心的男孩，有家庭观念，想要工作，想要在事业上有所成就。我非常尊重他。周日我们将是对手，但我们非常尊重他。”