兰帕德：切尔西仍处于成长初期 远远无法与利物浦比肩

蓝军教头谈到了球队近期转化下滑的原因，他认为切尔西目前处于初级阶段，无法与上赛季机器般的利物浦比较。

弗兰克·兰帕德认为如今这支切尔西还处于成长的初级阶段，远远无法与英超卫冕冠军利物浦相提并论。除此之外，他还详细解释了自家球队为何有时会落后于对手。

在蓝军主帅发表此番言论之前，切尔西遭遇了自2019年12月以来的首次连续失利，排名从联赛积分榜第三名跌到了第七位。

在输给埃弗顿和狼队之前，切尔西在斯坦福桥取得了17场不败的傲人战绩，被外界许多人所称道。

其他球队

利物浦主帅克洛普甚至在接受采访时认为兰帕德的球队是本赛季英超联赛的夺冠热门之一，但兰帕德却很想让这种说法冷却，因为他对切尔西的状态起伏和表现不加并不感到惊讶，也不认为自己的球队是红军那样的无情机器。

“每个人都在谈论我们的表现，认为我们应该赢得联赛冠军。让我感到沮丧的部分原因是，其他球队可能已经在一起更长时间，建立的时间也更长，这在球员中建立了信心，他们可以在比赛中更好地处理遇到的情况。”兰帕德告诉记者。

“我们取得进步的部分原因是我们拥有一些年轻球员和新球员，我认为随着时间的推移，他们肯定会变得更强。这就是为什么你必须从我们输掉比赛中吸取教训。”

“球队的性格很难去衡量。我只是想和一群球员在一起很长时间，也许会经历过一些艰难的时刻和失败。”

“比如说利物浦，他们去年的表现看起来就像一台比赛机器，但你也要考虑到，他们也经历过一些不稳定时期，而如今的表现是共同度过了四年左右时间的结果，作为一个俱乐部，他们会从中审视自己。”

“我曾经在一支拥有强大实力的球队踢球，在阿布拉西莫维奇入主球队的初期，我们没能在第一个赛季赢得联赛冠军，只拿到了第二名，不过第二个赛季我们感觉自己更强大了，我们从中学到了更多东西，我想这就是足球。”

“这从来都不是一件容易的事，但是肯定可以去做，去建立和完善，我认为这需要教练，员工和球员一起抗起责任。”

“现实情况是，我们并非去年的利物浦，也不是前年的曼城，那两支球队可以持续不断地赢球，赢球，赢球。所以在某些时刻，你必须去位一些艰难时刻做好准备。”

切尔西现在希望能在周一晚上战胜莫耶斯率领的西汉姆联，从而扭转此前的败局。铁锤帮目前在积分榜上仅落后切尔西一分。

经过13轮比赛，伦敦的各家俱乐部比以往任何时候都更接近彼此，一场失败可能会给西伦敦劲旅带来又一波消极的情绪。在评估球队哪里出现问题的时候，兰帕德认为球队在跑动等方面有所下降。

“足球的基本要求是高速奔跑、冲刺和充满竞争力，而我们的水平却下降了15%或20%，”他补充道。“这些事情我心知肚明。”

“我们必须保持信心，因为我们踢得很好，英超积分榜前几名的竞争非常激烈。我们比去年更接近榜首。我们只需要提醒自己在这两场比赛之前我们所做的伟大的事情。”

切尔西今夏花费重金签下的维尔纳和哈弗茨目前状态正在走下坡路，这也是蓝军近期状态不佳的原因。

有些人认为兰帕德需要改变阵型，也有些人暗示他的球员并不适应现在的位置，但“神灯”仍然对他的4-3-3阵型充满信心，他认为在这一阵型中，球队在几个星期前的表现非常平衡。

“在阵型等方面，我选择了一个阵型。不过选择一个能让所有切尔西球迷都高兴的阵型，那根本不可能，那一天永远不会到来，我知道这一点。”他总结道。

“所以我必须做我相信我现在所做的事情，做我们这个赛季之前所做的事情，我们踢4-3-3时的不败战绩，我觉得这是我们前进的正确方向。”

“这个阵型让球员能够充分发挥自己的长处，我们表现得很棒。我想要让球员知道如何传球和跑位，就像我之前所说的，我们在这些方面出现了下滑。”

“所以我们并不是在做可怕的事情;我们只发挥了70%。”