兰帕德：切尔西不该太求稳 这不是我想执教的球队

伯恩茅斯在周六带着三分离开斯坦福桥，而本赛季备受赞誉的兰帕德现在面临着低谷。

弗兰克·兰帕德承认“安全的”切尔西不是他想执教的球队，蓝军需要重新发现他们的火花，为他们自己和忠实的球迷带来更多的激情。

当被问及切尔西在主场0-1输给伯恩茅斯的比赛中发生了什么事时，兰帕德告诉记者：“我不知道什么是恐惧，但在我们自己的球迷面前，很明显我们踢得不够好，也没有取得了足够的成绩。”

“到目前为止，我想了很多——我在对阵里尔赛后说了这句话——我们没有抓住足够的机会，因为我们创造了很多机会，我们放弃了一些愚蠢的进球。今天并不是一个‘我们创造了大量机会的日子’，我们创造了两三个绝佳的机会，如果我们想要提高，我们需要抓住它们，但是今天我们没有让球迷足够兴奋。”

“如果我们让后场四人倒脚10次，球迷们不应该感到兴奋。他们不应该。我想这不是我想执教的球队。”

兰帕德补充道：“我不怪球迷。我是一个切尔西人，我将是第一个说球迷今天表现平平，我们需要他们的人。”

“我会是第一个，但今天我不会这么说，因为如果我是今天坐在那里的球迷，我也会说‘噗，太慢了’。中后卫传给中后卫，边后卫传给边后卫，回传给中后卫，回传给边后卫，我可不想过来看这些。”

“所以我不会责怪球迷，他们来这里支持球队，下周他们将去托特纳姆，节礼日他们来看我们对南安普顿，球员们有责任激励他们，有个性、有勇气地在一个区域带球，击败对手或冲锋在前。”

兰帕德现在必须想办法让切尔西回到正轨。

当被问及他打算如何实现这一目标时，蓝军主帅说：“我们比赛的紧迫性。如果你要转移球，要迅速地从一边转到另一边。如果你是一名进攻型球员，你需要做一些积极的事情，而不是打安全牌。我们通常在比赛中太求稳了。”

他承认，一些严厉的教训正在被传递，但声称这是意料之中的。

“我很失望，但我想我在所有的新闻发布会上都被问到，当我们在反弹中取胜时，我们有多好，一切都改变得有多快。我一直很警惕。”

“不管我是否被证明是正确的，最好的解释是，现在我们面对的现实是，如果我们没有发挥出最好的水平，如果我们没有足够的实力来击垮有组织的球队，如果具有个人能力和个性的球员无法击败有组织的球队，那么我们需要找到另一种方式。这是一次考验，我们需要付出艰苦的努力。”