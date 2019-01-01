兰帕德：几乎不可能单独取代阿扎尔

切尔西必须作为一个整体来取代他们的前边锋，后者在今年夏天转会到了皇家马德里。

切尔西主教练弗兰克·兰帕德认为用另一个人取代埃登·阿扎尔是“几乎不可能的”。

阿扎尔曾在斯坦福桥效力七个赛季，但在上赛季结束后，他以1亿欧元(9270万英镑/ 1.12亿美元)的价格转会皇马。

这位比利时国脚在2018-19赛季直接参与了31粒英超进球(16粒进球和15次助攻)，他的离开给切尔西留下了一个巨大的空缺。

兰帕德说，阿扎尔不能被一名球员取代。阿扎尔曾两次代表切尔西夺得英超冠军和欧联杯冠军。

“作为切尔西的球迷，我是埃登·阿扎尔的超级球迷，我和他一起踢球。”他在周三欧洲超级杯对阵利物浦的新闻发布会上说：“对我来说，他显然是世界上最好的球员之一，上个赛季，但不仅仅是上个赛季，在切尔西的那段时间里，他是球队中最具创造力的球员，无论是助攻、进球还是作为领袖。你不能单独取代他，我认为这几乎是不可能的，因为他现在在他的职业生涯中处于很高的水平。但对我们来说，好消息和积极的消息是，我们必须保持冷静和耐心，我们有一群球员，一些年轻的球员，一些有经验的球员，他们现在有机会集体和个人地展示他们可以站出来，因为是的，你错过了大量的助攻和进球，这是清楚的。”

“答案是，作为一支球队，我们必须找到一种继续前进的方式，因为像切尔西这样的足球俱乐部总是会继续前进。埃登·阿扎尔，约翰·特里，迪迪埃·德罗巴，球员们都在进步，这取决于下一个球员，下一个主教练。这是我们现在最大的挑战，祝埃登·阿扎尔好运，然后切尔西继续前进。”

兰帕德执教的第一场比赛是一场惨败，周日在老特拉福德，切尔西0-4负于曼联。

尽管如此，这位前德比郡主帅仍然相信他的球队在伊斯坦布尔与欧洲冠军球队的比赛之前的表现。

兰帕德说:“我很乐观，因为我相信球员们，我相信我们能进入决赛，因为这是我们应得的。这是球员和俱乐部上个赛季的成就，不是我自己的，但我很自豪能在这里管理球队。我理解利物浦的实力，这支理应赢得欧冠冠军的球队。他们有一个优秀的教练(尤尔根·克洛普)和一群球员，我们知道这将是一个巨大的考验，但我相信我的球员，如果我们发挥出最大的水平，我们就能赢得比赛。”