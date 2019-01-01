兰帕德：克里斯滕森无碍 埃默森恐伤缺至十月中

蓝军更新了在1-2输给利物浦的比赛中受伤两名后卫的伤病状况。

兰帕德对球队伤病方面的消息喜忧参半，克里斯滕森和埃默森将缺席周三切尔西对阵格里姆斯比城的联赛杯比赛。

克里斯滕森的伤势被描述为“不太严重”，然而，够力足球了解到，在俱乐部医生彻底确定无碍之后，他将在周末与布莱顿的比赛中回到球队。

不幸的是，兰帕德认为埃默森要到十月中旬才会复出，因为他的大腿受伤了——这是之前由于过早返回球场而加重了伤病的复发。

这位左后卫在周日对阵利物浦的比赛中被允许出场，但在第15分钟被替换下场。

兰帕德在周三晚上联赛杯第三轮比赛前对后防线上的两位球员的情况进行了更新。

“克里斯滕森的情况不是太严重，”主教练说。“希望他不会离开太久，但我不能给出一个时间表。

“埃默森要到十月中旬的国际比赛日之后才能回来。他需要几周的时间，因为这是伤病的复发，所以我们必须小心一点。”

库尔特·祖马在周日的比赛的第42分钟替换了克里斯滕森，明天只有法国人和托莫里作为中卫出战英乙球队了。

兰帕德还将提拔马克-盖希，他将在即将到来的斯坦福桥比赛中首发登场，因为安东尼奥·吕迪格的腹股沟仍然有问题。

由于埃默森的伤病问题，马特森最近几周也一直在一线队训练。

这名17岁的小将将会在接下来这个重要的星期里在阿隆索之前保持良好的状态，因为后者在接下来的欧冠客场对阵里尔的比赛中将面临严重考验。

卡勒姆·哈德森-奥多伊和里斯·詹姆斯将分别从跟腱和脚踝的伤病中恢复，此前他们已经缺席了很长一段时间。

这两人在过去两场切尔西23岁以下青年队的比赛中都有出场，为他们的回归做了准备。这场比赛将是詹姆斯在租借维冈竞技后的处子秀，兰帕德希望他能发挥自己的多才多艺的天赋。

“他可以在不同的位置踢球，”兰帕德这样评价詹姆斯。“他最喜欢的位置是右后卫或右边锋，他在我们成功的青年队里踢过很多次右后卫。他也可以像在维冈的比赛中那样打中场。”

“他很强壮，有很好的控球能力，他可以从边路把球传出去。他擅长铲球，因为他是个很威武的男孩。”

“在去维冈之前，他作为一名年轻的球员给我留下了深刻的印象，他对英冠联赛的适应程度也让我印象深刻，所以现在就看他如何影响球队了。”