兰帕德乐见亚伯拉罕打破九号魔咒：他很崇拜德罗巴

蓝军主帅很高兴看到他的年轻射手在本赛季成为俱乐部的最佳射手。

弗兰克·兰帕德不得不深思把9号球衣给塔米·亚伯拉罕的决定，因为这给以前的切尔西前锋带来了压力，但是兰帕德认为亚伯拉罕已经胜任领衔球队锋线的职责。

托雷斯、莫拉塔和伊瓜因等人在斯坦福桥都曾为身披这一标志性号码而苦苦挣扎，但亚伯拉罕并没有陷入这种模式。

他在赛季前得到了他想要的球衣，在连续三个赛季被外租后，他在俱乐部的表现令人吃惊。

这位22岁的球员在两周前对阿森纳的比赛中打进了他本赛季的第14个进球，并在第87分钟的致胜进球庆祝中模仿他的偶像德罗巴。

兰帕德承认他必须仔细考虑让这名前锋扮演重要角色的决定，他希望他现在可以追随德罗巴的脚步。

“我真的很惊讶，因为当9号球衣空缺的时候，周围很多人都对我说：‘噢，小心点，很多球员都没有最好的感觉。’”兰帕德在科巴姆训练中心告诉记者。

“我决定在季前赛完全根据他的个性来决定。我知道他是一名优秀的球员，我喜欢他在训练场上的表现，但他的个性是他一直在说的：‘是的，我想成为切尔西的9号。’”

“去感觉和说是一件容易的事情，但他之后的产出是一个出色的开始。这是一个开始。他需要继续努力，因为他现在可能已经到了每个人都开始期待塔米能踢得好，能得分，能在很大程度上影响比赛的阶段了。”

“这就带来了一个新的挑战，这也是他现在面临的挑战。当提到9号球衣时，我犹豫了一下，想了想，‘哦，实际上，这里是什么情况？’因为他是个年轻的男孩。”

“如果你签下一个25岁的球员，他在不同的联赛或英超联赛中打进多个球，你可能会有不同的看法，这是一个非常容易的决定，但问题是他需要那种压力吗？我的答案是肯定的。”

“我看到他从一个小男孩开始就在这里成长，对我来说，他一定一直想成为切尔西的9号。这一直是他的目标。我知道他过去很崇拜德罗巴。”

“所以他想，‘我想成为切尔西的主力前锋’，而9号基本上就意味着这样，所以我认为这是他有希望上升到那个位置的一个机会。”

在切尔西对阵伯恩利的比赛之前，竞争对手托特纳姆热刺宣布哈里·凯恩将因伤休战至4月，届时亚伯拉罕有机会代表英格兰国家队出战。

加雷斯·索斯盖特在本赛季一直征召这名状态良好的蓝军前锋，兰帕德说亚伯拉罕知道他将与这位热刺球员竞争英格兰国家队的出场机会。

“他应该一直这样想。他不蠢。你知道你的竞争对手是谁，不管是我们的球队还是英格兰队。所以这些事情就是你看到自己周围的环境。”

“我喜欢塔米的地方是，他不会是哈里·凯恩，他会做得很好，但他应该从哈里·凯恩的比赛中吸取经验。塔米将观察每一种类型的前锋，并试图在任何时候提高自己。而这是唯一重要的事情，因为其余的事情都会水到渠成。”