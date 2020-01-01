兰帕德不满马奎尔逃脱处罚 认为此举改变比赛结果

切尔西主帅相信如果这位后卫被罚下的话，周一输给曼联的比赛将会是一场完全不同的比赛。

切尔西主帅质疑VAR包庇了曼联后卫马奎尔的红牌动作。

当地时间周一晚间，切尔西坐镇斯坦福桥迎战来访的曼联。

比赛第20分钟，马奎尔与巴舒亚伊争抢球权时倒地，随后出现了极具争议的一幕------倒地后的马奎尔伸腿蹬向了面前巴舒亚伊的裆部。

其他球队

不过主裁判并未对这个危险动作做出任何表示，VAR也没有进行回放提示。曼联后卫也在下半场完成破门，帮助红魔2-0战胜对手。

不仅如此，VAR还接连吹掉了切尔西方面的两粒进球。先是第55分钟，祖马利用角球破门，但VAR认定阿兹皮利奎塔在角球开出后推倒了布兰登-威廉姆斯，犯规在先故而进球无效。而后吉鲁的进球又被认定是越位在先。

这样的比赛过程让切尔西主帅兰帕德感到十分艰难，并且他相信马奎尔本应被出示红牌，根本不配获得进球的机会。

赛后接受采访时，兰帕德说道：“马奎尔应该被罚出场，这是显而易见的，这个判罚改变了比赛。”

“阿兹皮利奎塔推倒了威廉姆斯，所以（安东尼-泰勒的）判罚应该得到认可。而吉鲁是脚趾越位了，好吧我理解，这就是现在的规则。”

“我不知道他们为什么没有一直看着监视器，他们应该这样做的。”

在比赛当中被马奎尔踢伤的巴舒亚伊今晚仍然没能找回自己的射门靴。比利时人在最近15场英超比赛中仅有一球入账，并且在四场欧冠比赛中也只收获一粒进球。兰帕德也强调，切尔西需要更多来自前场的支持。

切尔西主帅继续说道：“这对于巴舒亚伊来说是个艰难的夜晚。人们会根据进球来评价射手，这是事实。”

“我们需要攻击线带给我们更多进球，但这个赛季我们未能如愿。我们不能整个赛季都只依赖塔米-亚伯拉罕。”

遭遇了主场失利后，虽然他们仍然暂列积分榜第四位，但和第五位的热刺之间只有1分分差。

由于排名积分榜第二位的曼城很可能因为欧足联禁令而无缘下两个赛季的欧冠联赛，所以英超第五也成为了英超球队进军欧冠的新希望。排名第六位的谢菲尔德联与热刺之间相差1分，而排名第七，在本轮从切尔西身上全取3分的曼联与第五位之间也只相差2分。

兰帕德对此补充道：“我们排在第四位，因为我们取得了一些不错的结果，因为这个联赛的规则就是要从别的球队身上拿分。我们有时会为运气叹息，但如果我们没能抓住机会，我们就无法赢得比赛。”