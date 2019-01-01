兰帕德不满蓝军马虎表现：我们送了三个进球

蓝军主帅目睹了自己的球队在默西塞德郡令人失望的1-3失利，错误百出的表现显示了他们还有很多工作要做。

在1-3输给埃弗顿的比赛中，弗兰克·兰帕德对他的切尔西的“马虎”表现感到不满。

兰帕德承认，他的球队本赛季赢得了很多喝彩，但却远远达不到他们的最佳状态，让太妃糖的日子太舒服了。

他告诉BT体育：“我们送给了他们三个进球。我想从他们的角度来看，第一个进球会被认为是一个很好的进球，但是我们知道理查利森在空中的表现很好，他进了很多球，但是我们没有处理好。当你给埃弗顿这个进球时，我们给了自己一个难题。”

“我们没有创造足够的机会，我们没有足够的射门，我们盘带进了他们的禁区，我们试图击败其他人。我们需要更多的射门。”

“在我们看来，另外两个进球真的很糟糕。你用控球来统治比赛，当他们为临时教练和他们自己而战的时候，你会看到一支充满斗志的球队，我们必须做得更多。”

“我认为我们在工作效率上与他们不相上下。工作效率是一回事，我希望我们能在这一点上与联赛中的每支队匹敌，但有时身体接触是另一回事。

“所以如果你不能赢得头球或者第二落点，你在古迪逊公园这样的地方很难赢球。”

切尔西将会在一月再次加强他们的队伍，因为两个窗口的禁令已经被削减了一半，兰帕德承认他们还有很多东西要学。

这支令人兴奋的年轻球队在2019-2020赛季取得了很多辉煌的成绩，但是在古迪逊令人失望的表现让他们深思。

兰帕德补充道：“我们不能这样防守。如果有证据能表明，在小范围的比赛中我们仍然需要走很远，我认为就是今天。我们多次进入他们的禁区，并在比赛中攻入一球。他们有几次打进了我们的禁区，但由于我们自己的马虎大意，他们得分了。”