兰帕德：不会贬低曼联 毕竟他们赢了我们4-0

蓝军在老特拉福德的惨败拉开了本赛季的序幕，他们将在联赛杯上与红魔重逢。

切尔西在联赛杯抽中曼联后信心十足，但是兰帕德承认他不能轻视红魔。

斯坦福桥的新掌门人在英超的首秀中在老特拉福德以0-4大败。曼联自那以后逐渐低迷，索尔斯克亚和表现不佳的球队都饱受质疑。

在周三的联赛杯比赛中，曼联通过点球击败英甲的罗奇代尔，切尔西展示了应该如何淘汰低级别联赛的对手，他们以7-1轻松战胜了格林斯比。

一场重量级的第四轮比赛已经准备好了，兰帕德希望在下次与曼联的比赛中比上次表现得更好。

切尔西主帅说：“这是一个重大的抽签，两支大球队，我很高兴我们在主场。我们走着瞧。我认为足球在短时间内可以发生很多事情。下一轮不是在明天。我们必须尊重他们拥有优秀球员的事实。他们4-0击败了我们……所以我肯定不会站在这里说贬低曼联的话。这将是一场艰难的比赛，我们周三晚上所做的一切让比赛看起来很简单。但这些比赛可能会很艰难，我宁愿在没有观看比赛的情况下，从远处赞扬罗奇代尔的努力。曼联将带来一支强大的球队。”

切尔西将在10月29日主场迎战曼联，在这场比赛中，蓝军可能会再次迎来一些年轻球员的身影，兰帕德在对阵格林斯比的比赛中让四名球员上演首秀。

年轻的中场球员比利·吉尔摩尔也得到了俱乐部的首发机会，这场杯赛中共有六名切尔西青训球员上场比赛。

兰帕德说：“我很高兴有些之前比赛时间不多的球员能够上场，有一些上演了处子秀，这些年轻球员的到来让球队进步了，这很好。”