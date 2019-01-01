兰尼克揭露为何克洛普签下许多自己的前队员

前莱比锡老板对克洛普在冬窗前开始追求萨尔斯堡红牛王牌南野拓実并不感到惊讶。

拉尔夫·兰尼克解释了为什么克洛普在执教利物浦期间签下了这么多他的前球员，并坚称他们有着“相同的心态”。

据够力足球报道，利物浦将在明年1月以低价签下红牛萨尔茨堡边锋南野拓実，他的释放条款设置在了725万英镑(960万美元)。

这位24岁的球员在奥地利球队的冠军联赛中表现出色，然而这一杯赛对他们来说在周二已经落幕，因为他们在主场0 -2负于了红军。

在那场比赛之前，前莱比锡和霍芬海姆主教练兰尼克坚持说他对克洛普在安菲尔德的招募政策有很大的影响。

现在担任红牛体育发展主管的兰尼克说，利物浦从他曾经参与过的俱乐部引进了一些关键球员，这“绝非巧合”。

“克洛普不用谢我，”兰尼克在萨尔斯堡告诉记者。“他有四名我以前队员绝对不是巧合(罗伯特·菲尔米诺，纳比·凯塔，萨迪奥·马尼和乔尔·马蒂普)，因为这表明，事实上，他在寻找和我们想要的一样的球员，有同样的实力，有同样的心态。”

“我认为，在欧洲顶级俱乐部中，他可能是拥有最多我们前球员的教练了。”

兰尼克现在主要负责红牛在纽约和圣保罗的团队，同时在莱比锡的幕后也保留了一些影响力。

这位61岁的老帅补充了自己的足球理念和克洛普的相似之处：“这种风格和于尔根的非常相似。

“它是主动的，是高压，是反压制。一旦我们赢得了球，我们不想浪费任何时间在横穿或向后传球上。”

“我们试图尽可能快地向前压上，努力创造机会，尽可能多地进球。”

2015年，当他们从大阪签下南野拓実时，兰尼克还是萨尔茨堡的体育主管。

这位德国教练接着强调了这位日本球星的技术能力，以及他在球场上奋力为球队赢球的意愿。

“你可以看到他很有球感，技术很好，心态很好，”兰尼克说。“他和许多日本球员一样，愿意为球队的努力投资，把球赢回来。

“当然，他必须从战术上学习这些东西，但他的意愿和心态已经在那里了。他不是那种会说，‘好吧，对方拿了球，所以，一旦我们拿了球，请告诉我，这样我就可以再次参加比赛了。’

“即使在他只有19岁的时候，你也能看出他是个好孩子。”

最近，兰尼克一直与阿森纳、曼联和埃弗顿的顶级工作联系在一起，但他坚称，没有一家俱乐部与他联系过，他对目前的角色很满意。

“当然，英格兰的任何大俱乐部都应该是有吸引力的，但我和相关俱乐部之间没有任何联系。”他说。

“我很高兴，我的全部注意力都在我在红牛的工作上。这种改变需要付出很多(不是金钱)，因为我对现在的工作非常满意。”