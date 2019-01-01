六获金球不止步 梅西感言：我还可以做得更多

这位巴萨球星说，他相信他可以在相当长的一段时间内继续在这个水平上竞争。

莱昂内尔·梅西表示，即使他在周一获得了破纪录的第六个金球奖，他仍然相信自己可以做得更多。

本周一，这位巴塞罗那球星在巴黎被授予该奖项，他击败了维吉尔·范戴克和克里斯蒂亚诺·罗纳尔多等人，获得了该奖项。

他再又一次单赛季进球40+后获得认可，阿根廷王牌带领巴萨取得了又一次西甲冠军。

但是，尽管他有这么多的纪录和奖项，梅西说他还没有完成目标，因为他仍然相信他可以在相当长的一段时间内在这个水平上竞争。

“我要感谢投票给我并选择我的记者们。这让我有了这个荣誉。我要感谢俱乐部里的队友们。这是非凡的。非常感谢。”他告诉《队报》：“几年前，我在巴黎获得了我的第一个金球奖。我当时的生活是不可想象的。现在我有了第六个。这是一个不同的时刻。我想感谢我的家人和孩子们。我的妻子告诉我，我绝不能停止梦想、工作、进步和享受。我要感谢上帝。我很高兴能过这样的生活，无论是在个人层面还是在运动方面。我每次都努力提高自己。我相信我可以做得更多。这个奖总是特别的，但最重要的是集体的成功。”

梅西继续说，他希望在未来获得更多的金球奖，尽管他将在明年6月迎来33岁生日。

尽管梅西依然保持强势，但这位巴塞罗那球星的确选出了一位可能在未来几年对该奖构成威胁的球员：基利安·姆巴佩。

“我无法想象。我从来没有想过要赢得哪怕一个。”他说：“但是我很高兴。这种认可让我感到骄傲。也许我会赢更多。也许，我不知道什么时候。基利安·姆巴佩也可以。他肯定是个杰出的球员。”

梅西和巴塞罗那将在周六对阵马略卡，阿根廷人在上周末与马德里竞技的比赛中攻入制胜一球。