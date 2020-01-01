六月底离队 卡瓦尼和穆尼耶已告知巴黎不会签下短期合同

这两位球员将在6月30号合同到时候离开球队，不会跟随法甲豪门征战剩余的欧冠比赛。

卡瓦尼和穆尼耶不会继续留在巴黎圣日耳曼，他们将在6月底合同到期后自由身离开俱乐部。

卡瓦尼和穆尼耶是6月30日现有合同到期的几名巴黎圣日耳曼球员之一，除此之外，还有蒂亚戈·席尔瓦和雷文·库尔扎瓦。

尽管这两人还没有和法甲霸主签下一份续约合同，但这两人似乎已经准备好在本赛季结束之前，继续留在俱乐部。不过够力足球可以确认，在挑战欧冠这一欧洲俱乐部最高荣誉之前，法甲冠军将失去两位关键球员。

其他球队

巴黎圣日耳曼是四支在因新型冠状病毒疫情爆发而中断比赛之前晋级四分之一决赛的球队之一，另外三支球队分别是亚特兰大、马德里竞技和RB莱比锡。

欧足联此前宣布欧冠将在8月份重启，届时所有球队将在葡萄牙完成八分之一、四分之一和半决赛和决赛。

法甲的结束让这两位球星的离开不会产生太大的影响，尤其是巴黎圣日耳曼还有着令人羡慕的阵容深度。

这位乌拉圭球员自2013年夏天从那不勒斯转会到王子公园球场之后，在所有的301场比赛中攻入了200球，并在自己效力的7个赛季中拿到了6次法甲冠军奖杯。

与此同时，比利时国脚穆尼耶是在2016年从布鲁日加盟巴黎圣日耳曼的，并为球队在各项赛事中出场了100多次，在法国首都期间，他一直在踢右后卫的同时兼任中场和中卫。

除此之外，巴黎圣日耳曼还将失去自己的U16青年队队长格洛瓦·邦加，这位小将也不会在王子公园继续自己的职业生涯。

这位天才少年和巴黎圣日耳曼达成了一致，他将在本赛季结束后加盟弗赖堡，签下一份三年合同，此前有传闻称，另一位巴黎圣日耳曼小将夸西即将加盟拜仁幕尼黑。