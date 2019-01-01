六年蓝军完美生涯 威廉期待与切尔西尽快续约

巴西国脚已经进入了他目前合同的最后12个月，但希望就新的合约条款进行谈判。

威廉希望能与切尔西续约，这位巴西前锋渴望延长他在斯坦福桥的“完美”时光。

按照目前的情况，这位31岁的球员在进入了合同的最后12个月中，正朝着自由球员的方向迈进。

如果没有新的条款被提出，那么从明年1月起，他将可以自由地与英格兰以外的求追求者进行接触。

然而，威廉已经明确表示，他对离开西伦敦球队没有兴趣，他更愿意与他自2013年从马卡奇卡拉加盟的俱乐部续约。

他说:“从我的角度来看，我想留下来。”

“我还有一年的时间，我想留下来，因为我喜欢为切尔西踢球。”

“我喜欢这个俱乐部，我喜欢住在伦敦，我的家人也喜欢这里。我在这里已经六年了，一切都很完美。”

“当然(我在切尔西还有很多事情要做)，赢得冠军联赛！”

“我想在这里赢得更多的冠军，我想踢更多的比赛，打进更多的球，所以我能做的一切，我都会努力去做。”

到目前为止，威廉已经为切尔西出场296次，打进52球。

在他效力整个英格兰足球的全部时间里中，他都是一线队的主力球员，尽管斯坦福桥经常更换阵容。

南美人目前在前队友兰帕德的指导下工作，这位蓝军偶像在夏天回到了熟悉的环境中。

尽管在执教方面相对缺乏经验，但他给人留下了积极的印象，威廉希望他的第五位教练比他的一些前任教练能留得更久。

“我很喜欢和他一起工作，”威廉这样评价兰帕德，到目前为止他已经在5场英超比赛中拿到8分。

“他是一名出色的球员，是世界上最好的球员之一，现在我希望他能成为世界上最好的教练之一，所以我认为他拥有一切来实现这一点。”

“这是文化的改变吗？我希望如此，因为我在这里已经6年了，我已经经历过5位主帅了。我希望他能在这里呆很长、很长时间。”

兰帕德和切尔西将把他们的注意力转移到冠军联赛上，他们将在周二对瓦伦西亚，而他们的下一场联赛将是主场迎战榜首的利物浦。