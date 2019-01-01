六天三赛 索尔斯克亚抱怨欧足联赛程

曼联主帅索尔斯克亚批评欧足联对欧冠四分之一决赛的安排。

曼联将于周二晚在诺坎普迎战巴萨，这是他们四分之一决赛的第二回合。

索尔斯克亚的球队在老特拉福德以0比1输掉了第一回合，之后他们幸运地战胜了西汉姆联，回到了英超联赛的胜利之路。

但是挪威人质疑在两场四分之一决赛之间只有五天时间的决定。

“我们在周二晚上也有一场比赛，这可能会影响球员的想法，”他说：“但是我不确定为什么我们上个星期三和下个星期二比赛。这是我对欧足联的小小抱怨。周三的比赛，今天和周二的比赛都是一个重要因素。这是一个难以兼顾的局面，但我和我们今天侥幸全身而退了。我们轮休了一些球员， 谢天谢地，我们度过了难关，我们将为周二做好准备。有了这样的表现，我们都知道我们在巴塞罗那会很艰难，我们必须提高。”

索尔斯克亚赞扬了德赫亚的表现，曼联门将作出一个飞身扑救，将安东尼奥的头球挡出。

“我们侥幸过关，拿到了三分，如果我们进入前四，没人会记得我们是怎么踢的，”他补充道：“你可以有一个好的门将，他（德赫亚）是一个非常棒的门将，如果他们进球，他们就能赢球。然后我们不得不赌一把，让孩子们上场，注入更多的能量，在那个阶段，他们是更好的团队。”