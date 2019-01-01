公平竞争 沃诺克：热刺应在温布利直到赛季结束

卡迪夫主教练表示，允许这家伦敦俱乐部在本赛季内搬新球场将有损英超的“诚信”。

卡迪夫城主教练尼尔·沃诺克表示，热刺就应该强制在温布利球场踢完本赛季余下的比赛。

托特纳姆原本打算在2018 -19赛季之前搬进全新的白鹿巷球场，但由于建筑施工延迟等问题，热刺目前仍留在温布利进行主场比赛。

之后，原定于在9月15日的新球场与利物浦的比赛也没有依照计划进行，热刺俱乐部声称“严重安全系统的问题”是球场延迟交付的原因。

在周二主场输给热刺后，沃诺克的球队目前在积分榜上排名第16位，领先降级区3分，但在今年早些时候，他们也尝到了在温布利输给伦敦球队的滋味。

主教练认为热刺俱乐部应该被英超限制在赛季开始时使用的场地直到这个赛季结束，这样在新球场踢球的俱乐部就不会获利了。

“赛事应该强制他们在温布利球场踢到赛季结束。”他说。

“我不认为我们的对手应该获得任何额外的优势。这不是我们的错。我们本应该自己在新体育场比赛的。”

“我认为他们(联赛)现在应该介入。应该继续在同一个场地比赛直到赛季末....我认为他们应该强制执行。它破坏了竞争的诚信。”

同为摆脱降级而战的俱乐部中，排名第15的纽卡斯尔俱乐部和排名垫底的哈德斯菲尔德俱乐部都将在本赛季晚些时候前往客场挑战托特纳姆热刺。

另外三家排名倒数后六的俱乐部中，南安普顿、伯恩利和富勒姆都在本赛季早些时候的温布利遭遇了失败。

加迪夫也将在开始一系列关键的比赛，在接下来的五场英超联赛中，他们的其中三个对手将会是哈德斯菲尔德，纽卡斯尔和南安普顿，其中两场还是客场比赛。

他们将在周六足总杯对阵吉林厄姆的比赛中从联赛上获得短暂休息，然后将注意力转移到保级问题上。