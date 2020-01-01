八年半红魔生涯告终 阿什利·扬加盟国际米兰

在34岁的队长离开后，哈利·马奎尔将在老特拉福德接过队长袖章。

阿什利·扬完成了从曼联到意甲冠军挑战者国际米兰的150万欧元的转会。

这名34岁的球员在老特拉福德的合同将在本赛季结束后到期，他与曼联的合同将持续到2020年6月30日，并有一年的续约权。

扬在2011年从阿斯顿维拉加盟曼联后为曼联出场261次，打进19球。

他赢得了英超联赛、足总杯、联赛杯、社区盾杯和欧罗巴联赛冠军，并在过去的三个赛季中担任俱乐部的队长。

扬在推特上写道：“致曼联：你们给了我机会，让我和传奇人物一起踢球，赢得奖杯，在历史上最优秀的教练手下工作，并成为你们的队长。谢谢你让我参与你们八年半的故事。

“致曼联球迷：每次我穿着你们的球衣走在球场上，我都给了你们我的一切。感谢你们在高潮和低谷时给予我的支持。我作为你们中的一员离开了，很快我们就会再见的。”

后卫哈利·马奎尔现在将成为曼联的正式队长。这名26岁的球员本赛季已经在很多场合戴上了队长袖标，尽管他是在赛季初才从莱斯特城转会来的。

“他（扬）在夏天已经35岁了，如果他得到一份两年的合同，那就取决于他自己了。”主教练索尔斯克亚告诉记者。“我们还没准备好。他是俱乐部的好公仆，他是队长，他赢得了奖杯。但是我们有一些球员。”

“哈利一直戴着队长的臂章，他将一直戴着它。他加入进来，成为了这个团体的领袖。他的领导才能给我留下了深刻的印象。他的一切都告诉我，他是一个领导者。他是我们领导这个年轻团队的一员。”

扬的最后一次出场是在足总杯第三轮0-0战平狼队的比赛中。

这名后卫加入了国际米兰后将身穿15号球衣。他的新东家的状态要乐观得多，因为安东尼奥·孔蒂希望带领他们获得2010年以来的首个意甲冠军。

他们比领头羊尤文图斯少了两分，上周末他们在主场1-1战平亚特兰大，丢掉了榜首的位置。

扬还将与他的前队友卢卡库和桑切斯会合，他们在夏天从曼彻斯特去到米兰。