八千万身价不昏头 马奎尔：五六年后再来评价我

这位英格兰国脚现在是世界足坛最昂贵的后卫，但他希望能在老特拉福德得到足够的时间来体现自身价值。

哈里·马奎尔并不认为8000万英镑(9800万美元)的身价是一个负担，但他希望至少在曼联待上五年，然后再对他的价值做出判断。

他的转会使这位英格兰国脚成为世界足坛最昂贵的后卫，26岁的他期待人们能够给他足够的信任。

马奎尔知道他现在是在最耀眼的聚光灯下踢球，他也在老特拉福德寻找稳定，但是他希望有时间来展示他的价值。

“这是长期的，这才是最重要的。”马奎尔说。

“五、六年之后，再来评判我——我在俱乐部是否成功。”

他说:“我相信，我也有信心，在五六年里，我一定会成功。我相信，我们会有很多很多美好的时光。”

“我们需要作为一个团队不断进步，而不仅仅是我个人。我觉得，如果我们作为一个团队一起进步，我也会成功。”

马奎尔与曼联有一份长期的合同，所以他应该有几个赛季的时间来回报红魔的投资。

然而，他坚定地认为，这笔令人垂涎的转会费不会让他背上沉重的负担。

这位前谢菲尔德联队、赫尔城队和莱斯特队的球星仍然只专注于足球业务，他对现在需要的天价资金才能让最优秀的球员进入这个行业无能为力。

“我一点也不介意。”他又补充了一句。

“这是我无法改变的事情。莱斯特想要留住我，他们作为一个俱乐部处于一个很好的位置。”

“曼联想买我，他们达成了协议。这对双方来说都是一笔好交易，现在我想把精力集中在足球上。”

马奎尔目前正在国家队备战英格兰对阵捷克和保加利亚的2020年欧洲杯预选赛。

这位中后卫和他的曼联队友们将在10月20日回到国内赛场，红魔正在准备迎接劲敌利物浦的挑战。