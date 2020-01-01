全队口径一致 范戴克：利物浦的领先没任何意义

红军目前以16分的优势领先曼城，但在争夺30年来首个联赛冠军的征程中，他们不会掉以轻心。

每周都会有记者问到利物浦球员他们在英超联赛中的巨大领先优势，或者克洛普的球队创造的最新纪录。

每周他们都会得到相同的答案。

这周轮到荷兰人维吉尔·范戴克，他直接回答了一个关于周日在安菲尔德2-0战胜曼联后红军球迷高呼“我们将赢得联赛”的问题。

“你从我们这里采访了多少人？！”范戴克咧嘴一笑：“我想我们给出的答案都是一样的。”

“每个人都可以对我们目前的处境发表意见，但是我们都知道，作为一个整体，梅尔伍德的每个人都参与其中，我们不会失去理智。

“我们不能否认我们现在的状态很好，但是这些事情在目前没有任何意义——只有在赛季结束的时候。希望在赛季结束的时候能有所收获。”

利物浦已经取得连续13场联赛胜利，7场不失球——这是自2006年以来他们第一次取得这样的成绩。

“每个人都参与其中。”范戴克说：“我们有一个出色的守门员，边后卫在做他们的工作，我们的中场球员和明星们显然在前面，所以这是一个整体的事情。”

“但显然作为一名后卫，我们很高兴保持零失球，因为我们都知道，如果我们保持零失球，就有很大的机会赢得比赛，所以这是一种很好的感觉。”

克洛普同样很高兴，他在赛后评价了自己在比赛中所投入的“不可思议的能量”。在这方面，维纳尔杜姆和乔丹·亨德森尤其突出。

“是的，但我们都知道为什么要这么做。”范戴克说：“我们都知道为什么我们要为彼此努力工作。这是好事；我们总是想办法。

“这从来都不是一件容易的事，但我们知道，所以你已经能够适应某些情况。我们的心态是，我们知道在比赛中会有挫折，我们知道在比赛中会有困难的时刻，但如果你准备好面对它们，事情就会变得容易一些。”

利物浦的下一个挑战是周四晚上迎战狼队。

“他们给每个人一个大考验。”范戴克谈到狼队时表示：“我们非常尊重他们，尊重他们的踢法，尊重他们现在的表现。优秀的团队，出色的教练。”

“这总是艰难的。他们对联盟中的每支球队都表现得很好。我们必须再次为一场非常艰苦的比赛做好准备。”