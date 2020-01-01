全队加练 加图索向球迷道歉：我们仍然有病

这家意大利俱乐部在新教练的带领下未能反弹，球队连续第三场输掉联赛。

加图索说，在主场0-2输给佛罗伦萨后，那不勒斯的球员们陷入了低谷，他们决定进行一次训练。

在周六输给佛罗伦萨后，那不勒斯的赛季再创新低——连续第三场意甲失利，加图索的球队只能屈居第13位。

加图索自从去年12月取代安切洛蒂以来，在他执教的前5场联赛中，已经输掉了4场。

主教练加图索在赛后透露，那不勒斯将在对阵拉齐奥和尤文图斯的比赛前进行训练。

那不勒斯主席奥雷里奥·德·劳伦蒂斯采取了法律行动，因为有报道称，在安切洛蒂本赛季早些时候执教期间，一线队的球星们反对加练。

“我和队员们谈过了，他们决定从今晚开始进行训练。”加图索告诉意大利天空体育：“这是他们的决定。我们不能低估任何细节。我们需要看着对方的眼睛，待在一起，说些该说的话。”

“我们必须找到解决方案，因为我们现在做的还不够。”

作为上赛季和2017-18赛季的亚军，那不勒斯看起来就像他们自己的影子——缺乏活力、创造力和激情。

“我们必须首先向球迷和整个城市道歉，因为这场比赛太尴尬了。”加图索告诉DAZN。

“过去我们有不错的表现，但在这里，除了前20-25分钟，还有很多需要改进的地方。”

“我们不能寻找托辞，我们已经跌到了谷底，需要找出到底发生了什么。看起来我们今天早上才刚刚见面，穿上球衣就去了球场。没有组织或团结，我们都茫然不知所措。”

“这很奇怪，因为球队在一周的训练中都很努力，而且表现得很好，但到了比赛日我们却什么都没做。我们行动迟缓，我们让对手过掉，我们几乎没有创造。今晚什么都没起作用，我们应该对此负责。”

“我无法解释，因为我觉得球队今晚会有出色的表现，我很失望。这个队没有灵魂。我们以为我们正在从之前的情况中恢复过来，但显然我们仍然有病。”