全部赶走 金毛狮王：因为齐达内 哈梅斯不得不离开皇马

来自南美国家的标志性球员正在寻找下家，以确保离开伯纳乌，这一问题已经讨论了一段时间。

哈梅斯·罗德里格斯必须在这个夏天找到离开皇马的办法，卡洛斯·巴尔德拉马说，齐达内已经明确表示他“不想要他”。

哥伦比亚国脚离开伯纳乌的传言已经讨论了一段时间。拜仁慕尼黑选择不把两年的租借转为永久转会，但是其他的着落地点也在讨论之中。

意甲豪门那不勒斯被认为是这场追逐的领头羊，安切洛蒂渴望与他之前在西班牙共事过的球员重聚。

目前还没有达成任何协议，但是距离最近的转会窗口关闭还有一段时间。

哥伦比亚传奇球星巴尔德拉马认为，哈梅斯必须在转会截止日期前完成转会，因为在齐达内的带领下，这位28岁的天才球员显然没有未来。

他在博客Deportivo上说:“哈梅斯?他应该去别的队。教练不想要他，如果他留在皇马，他就没球踢。他应该离开，事情就是这样。当哈梅斯加盟皇马时，球迷们很兴奋，主席也是，但教练就是不想要他。”

随着马科·阿森西奥不幸的膝盖韧带受伤，哈梅斯在皇马的空缺出现了。然而，齐达内并没有表示他准备重整旗鼓，给这位南美球员一个新的开始。

考虑到这一点，巴尔德拉马希望看到他的同胞在其他地方得到应有的认可。

他补充道:“现在的问题是，如果他留在皇马，他就不会再踢球了。他最好离开，因为教练是首发阵容的负责人。考虑到他的技术，他可以在每个俱乐部踢球。”

哈梅斯与皇马的合同到2021年夏天才到期，所以尽管他在西班牙首都的地位已经不高了，但要想从这份合同中摆脱出来，还需要支付一笔可观的费用。