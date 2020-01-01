全球首家！拜仁与抖音达成官方合作协议

今日，德甲纪录冠军拜仁慕尼黑足球俱乐部正式宣布与抖音达成官方合作协议。抖音将从2020年5月起正式成为拜仁慕尼黑中国区短视频合作伙伴，拜仁也是首家与抖音达成官方合作协议的足球俱乐部。

拜仁慕尼黑俱乐部国际化与战略事务董事约尔格·瓦克说：“拜仁慕尼黑于2016年在上海开设了办公室，旨在成为第一家在中国贯彻清晰、可持续发展战略的德国足球俱乐部。我们在当地的同事们负责与球迷和合作伙伴进行直接交流。拜仁对与抖音达成合作关系感到非常高兴，该平台在数字媒体领域为俱乐部提供了绝佳的机会，有助于拜仁的形象更加接近球迷，也能带来更好的体验。尤其在当前的疫情大背景下，通过数字媒体平台进行信息交流非常重要。即使在疫情结束之后，这一趋势也不会消退。”

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拜仁慕尼黑俱乐部亚太区总裁鲁文·卡斯帕补充说：“在中国，拜仁被认为是在数字平台最具创新精神的足球俱乐部。如今和抖音的合作，意味着我们在这一领域又向前迈出重要一步。在中国，大部分的交流是通过社交媒体平台完成。短视频是社交媒体新的趋势，拜仁慕尼黑期待通过和抖音的合作，为我们的球迷提供不一样的内容，从而有机会进一步提升拜仁品牌在中国的知名度。我们的目标是让拜仁在中国同样可以成为球迷日常生活的重要组成部分。”

抖音体育运营负责人表示：“拜仁作为欧洲足坛最成功的俱乐部之一，在中国有着非常深厚的球迷基础。在德甲即将复赛之际，很开心看到拜仁成为首家与抖音达成合作的俱乐部。未来希望抖音能和拜仁一起为中国球迷带来更多丰富多元的俱乐部和运动员内容，也希望抖音能凭借平台创意玩法和破圈能力，帮助拜仁在中国获得更多新鲜的年轻球迷的关注和喜爱。”

2018年7月，拜仁慕尼黑足球俱乐部正式入驻抖音，截止目前已拥有近80万粉丝。尤其是在疫情期间，俱乐部深受球迷喜爱并且获得了很大的认可。拜仁是第一家每周在抖音上进行互动直播的足球俱乐部，通过“仁声鼎沸”节目，球迷可以更深入地了解俱乐部，从而在中国球迷和俱乐部之间建立更紧密的联系。本周三，拜仁球星罗伯特-莱万多夫斯基也正式入驻抖音，成为继托马斯-穆勒后第二位入驻抖音的拜仁球员。

抖音是字节跳动旗下产品，旨在帮助大众用户表达自我，记录美好生活的短视频分享平台，为用户创造丰富多样的玩法，让用户在生活中轻松快速产出优质短视频。截止2020年1月，抖音日活跃用户超过4亿。