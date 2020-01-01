全球唯一拜仁夺冠庆典亮相上海 卡恩携众球星送出独家祝福

德甲最后一轮，已经手握冠军的德甲班霸拜仁慕尼黑在沃尔夫斯堡4-0击败对手，用一场酣畅淋漓的大胜为本赛季的联赛征程画上了圆满的句号。赛后，德国足球职业联盟也为拜仁准备了简单的颁奖典礼，德国纪录冠军第30次捧起了冠军奖盘。

比赛当晚，在上海北外滩举办的全球唯一的拜仁官方庆典上，拜仁传奇球星兼董事会成员奥利弗-卡恩通过视频向中国球迷表达了感谢：“中国球迷在疫情期间给予了球队很大的帮助和支持，要将这个冠军献给所有中国球迷。拜仁慕尼黑是一个大家庭，无论身处何处，我们都会一起战斗，一起庆祝！”

原本骄阳似火的盛夏，应该是中国球迷的盛宴。不仅有欧洲杯奥运会，更有各大顶级豪门俱乐部争相赴约的访华之旅。然而突如其来的疫情改变了德甲豪门原本计划在今夏进行的的中国行。但中国仁迷始终都是拜仁俱乐部最牵挂的粉丝群体，就如同拜仁即将在7月25日开启的“奥迪云夏季行”的口号那样，“MiaSanFamily”——“我们是一家仁”。届时，中国仁迷可以通过拜仁社交平台，与喜爱的球员零距离接触。

其他球队

拜仁慕尼黑8连冠之夜现场来了近300名球迷，名宿埃尔伯以及莱万和穆勒特意录制视频，向中国球迷表达对本赛季的回顾以及感想。莱万表示：“中国球迷的支持一直给我和拜仁带来好运，我希望在未来可以再度造访中国，让更多的人了解我，了解拜仁。”最终莱万如愿攻入点球，以34球拿到德甲金靴。

周六晚上穆勒不仅完成拜仁本赛季第100个德甲进球，而且还助攻科曼首开纪录，创造德甲单赛季助攻纪录。穆勒赛前在感谢球迷的同时，也对剩余两个冠军跃跃欲试：“德甲八连冠对于我们意义非凡，我们很想和中国球迷一起庆祝冠军。对于我个人而言，我也很高兴可以赢得助攻王。接下去，我们会全力以赴征战德国杯和欧冠，期待我们可以在8月24日（欧冠结束后第二天）再度一起庆祝。”

在活动现场，球迷们不仅庆祝了拜仁德甲八连冠，而且敞开心扉畅聊疫情期间的宅家看球体验，现场体验互动小游戏、抽奖环节更是福利满满。将整场“拜仁8连冠之夜“推向高潮的是拜仁传奇球星罗伊-马凯的实时连线。在连线中，马凯也幽默地赞扬了他的金靴接班人：“莱万就是世界上最好的9号，他对于拜仁太过重要了。他本场一定会进球，但是不可能像我一样开场10秒就完成闪电进球。”果不其然，莱万最终也如愿收获了个人单赛季第34球，成为近40年来德甲单赛季进球最多的球员，这是德甲历史上第四高的单赛季进球数。

就如同上海白玉兰广场大屏幕所展现的一样：“侬好，拜仁球迷！”虽然今夏无法来华赴约，但是拜仁球迷有理由期待未来更好的相聚。相信届时，作为最宠粉的俱乐部，拜仁慕尼黑一定会给我们带来更多的惊喜。