全欧豪门球探都来现场 只为一睹欧洲最闪耀的两颗新星

本菲卡的若奥·菲利克斯和法兰克福的卢卡·约维奇在欧联杯上的直接对话吸引了多支豪门球队的球探到场。

每支欧洲顶级俱乐部，包括十几家英超球队，都到现场观看了周四本菲卡对阵法兰克福的比赛，其中两队的当家前锋若奥·菲利克斯和卢卡·约维奇是主要的看点。

曼城、曼联、利物浦、阿森纳、托特纳姆热刺和切尔西的球探都出现在光明球场，本菲卡4-2大胜，菲利克斯是这场比赛的明星。

这名少年本赛季才转为前锋，他本场比赛上演了帽子戏法，还创造了另一个进球，约维奇的名字也同样出现在进球榜单上。

皇家马德里，巴塞罗那，马德里竞技，尤文图斯，AC米兰，国际米兰，巴黎圣日耳曼，拜仁慕尼黑和多特蒙德也都派代表观战，而与经纪大鳄门德斯以及葡萄牙关系密切的狼队也很有可能得到19岁的菲利克斯。

一位球探告诉teamtalk：“我不认为我见过那么多俱乐部派人来一场成年队比赛考察球员，但菲利克斯和约维奇都上场，这简直完美——他们是世界足球最好的两个年轻攻击手，更重要的是，他们都可以在今年夏天被买到。”

菲利克斯和约维奇都给人留下了深刻的印象，就像他们整个赛季所做的那样。还有另外两名球员在本菲卡表现得很好。

巴萨青训出品的西班牙左后卫亚历克斯·格里马尔多和葡萄牙国脚中卫鲁本·迪亚斯都很突出，并被一些观看比赛的俱乐部强调为值得观看的球员。