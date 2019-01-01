全新体验 科乐美推出实况足球2020更新包

许多由阿迪达斯设计的球衣加入到了游戏当中。

秉承他们在游戏世界中追求卓越的座右铭，科乐美发布了他们著名的产品实况足球（PES）2020的一系列升级。

游戏评论奖“最佳体育游戏”的得主做出了相当大的改进，所有这些改进都可以通过免费下载的Data Pack 3.0在PlayStation 4、Xbox One和PC Steam上获得。

除了上述，新的优质合作俱乐部伙伴也已准备好供玩家选购。

在Data Pack 3.0中，PES2020试图改善球场的图像体验——特别是西塞罗球场、老特拉福德和安联球场——所有这些地方都进行了修改和赛前外观展示。

此外，拜仁慕尼黑的安联球场将是首选的默认球场。

巴西豪门格雷米奥足球俱乐部的主场格雷米奥竞技场终于登上了亮相。考虑到现在可供球员在白天和晚上比赛时享受的激动人心和独特的氛围，这是一个受欢迎的补充。

精确的球员面部，这需要高度的图形校准——在PES 2020上执行得非常好——得到了显著的提升。球员如泰隆·明斯、伊万·佩里西奇和雷南·洛迪有了高度真实和详细的面部升级。

此外，四款令人垂涎的阿迪达斯球鞋，即Copa、NEMEZIZ、Predator、X，以及三款Mizuno球鞋（MORELIA NEO II、la3 RED/WHITE、la3 BLACK/YELLOW）已经在平台上亮相，科乐美确保它们的设计完全反映了现实世界。

阿迪达斯还增加了德国、西班牙、日本、北爱尔兰、威尔士、比利时和苏格兰的国家队队服。

PES 2020与曼联和巴塞罗那等俱乐部是独家合作伙伴，让游戏社区能够享受专属的“我的俱乐部阵容”，其中包含最新的球员、教练、团队战术，以及玩家选择的俱乐部的主题。

总而言之，七支合作俱乐部的阵容将在2020年以4.99欧元的价格出售。除此之外，每支队伍都将穿上一套经典的装备，于2020年2月在PES亮相。

PES 2020的成功关键在于粉丝的反馈。在data pack3.0中，通过他们的专属社区，游戏通过调整和修正完善了游戏玩法。

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