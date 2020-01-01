全心全意 马洛塔：劳塔罗只对身穿国米球衣感兴趣

这名阿根廷前锋继续被传将转会到诺坎普，但是他的俱乐部相信他对现在的位置很满意。

国际米兰首席执行官贝佩·马洛塔希望能够打消人们对劳塔罗·马丁内斯转会巴塞罗那的猜测。

由于登贝莱和苏亚雷斯的受伤，巴塞罗那目前缺少攻击手，而塞蒂恩的球队将被允许签下一名替补。

虽然劳塔罗·马丁内斯现在不太可能被允许转会，但这名国米球星在不久的将来仍有可能转会。

其他球队

这位22岁的球员已经在意甲联赛中打进11球，同时他还在欧冠小组赛中打进5球，这让他牢牢地吸引了欧洲各大俱乐部的注意。

虽然劳塔罗·马丁内斯的身价在最近几个月有所上涨，但马洛塔强调，他在米兰很开心，在任何转会发生之前，他必须主动要求转会。

“关于劳塔罗的谣言？他很年轻，正在进步。他只对穿上国米的光辉球衣感兴趣。”马洛塔周日告诉意大利天空体育。

“这个俱乐部没有什么值得嫉妒的。球员只有在要求离开的情况下才能离开。”

前托特纳姆热刺球星克里斯蒂安·埃里克森是国际米兰最引人注目的新援，马洛塔表示他对丹麦国脚的适应能力印象深刻。

“他已经是真正的埃里克森了，接下来需要一段适应的时间。”马洛塔说：“然而，每场比赛都有14名球员上场，因此有些人首发，有些人替补，但埃里克森已经做得很好了。”