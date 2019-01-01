全心付出必有回响 桑切斯必须知道他对曼联多重要

智利人在面对旧主的比赛中打入进球帮助红魔取胜3-1取胜，这也让他得到了队友的充分认可。

自2018年1月转会到曼联后，外界普遍对这位昔日的北伦敦锋霸寄予厚望。不过30岁的桑切斯没能收获可观的进球数，与他高昂的身价实难相符。

而就在本周五重返酋长球场的足总杯比赛中，桑切斯打入进球，帮助曼联3-1战胜阿森纳。

红魔中场马蒂奇就对自己的这位队友赞不绝口，他告诉记者：“他每堂训练课都投入了100%的精力，我很为他高兴，因为当你如此努力，你不可能踢得不好。所以他真的做得很棒。”

“他能够帮助球队，非常出色。他必须知道他对我们来说是多么重要的一位球员。”

为了准备与枪手的比赛，接替穆里尼奥成为红魔新帅的索尔斯克亚手机了大量录像资料进行分析，而其中就包括他还作为球员与阿森纳交手的片段。

马蒂奇继续说道：“索尔斯克亚就曾打过这样的比赛。”

“我认为我们准备得非常充分，我相信每个人都完成了杰出的工作。我们很清楚地知道自己想要什么，我们也知道自己该做什么。”

“我们知道怎么去中伤阿森纳，所以我们把握住了机会。准备工作非常完美，所以结果显而易见。”

状态火热的曼联将在周二回归英超联赛，他们的下一个对手是戴彻领导的伯恩利。