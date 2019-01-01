全心为首发 热苏斯为了曼城主力位置拼了

这名巴西前锋将与队友阿奎罗展开一场艰苦的竞争以争取在英超冠军联赛的首发机会。

瓜迪奥拉表示，热苏斯正在“像动物一样战斗”争取成为曼城的第一前锋。

曼城主教练承认22岁的他与俱乐部传奇阿奎罗竞争一个固定的位置是很艰难的。

在周六2:0战胜水晶宫的比赛中，热苏斯率先头球破门，证明瓜迪奥拉的首发决定是正确的——这是他110场比赛中的第50个进球，也是他连续第7次首发得分。

“和塞尔吉奥竞争可能是最困难的事情，”瓜迪奥拉说。“塞尔吉奥是一个传奇，一个令人吃惊的球员——太棒了。他是如此的冷静。”

“热苏斯是一个真正的竞争者——他接受决定，每一次都像动物一样战斗。”

“他的心态意味着他将永远成功。他饿了，他想成为世界上重要的前锋。我们很幸运能拥有他。”

三年前，曼城击败了包括皇家马德里和巴黎圣日耳曼在内的许多欧洲顶级俱乐部，从巴西帕尔梅拉斯俱乐部买下了他。

瓜迪奥拉相信2700万英镑(3500万美元)的转会费使他成为俱乐部有史以来最好的球员之一。

“他是巴西的9号，所以他是一个不可思议的球员。”瓜迪奥拉补充道。

“我认为俱乐部以难以置信的价格买下了一位不可思议的年轻球员——他们最好的签约之一。”

“他和塞尔吉奥竞争，争夺一个位置。很好。有时我需要塞尔吉奥做很多事情，有时我需要加布里埃尔。”

“(他首发的)原因是我认为加布里尔在国家队比赛后也有这样的节奏。”

“我不知道下一场比赛会发生什么。”

在与塞尔赫斯特公园的比赛中，曼城战胜了老鹰队，保持了对领头羊利物浦的挑战。

曼城应该有比他们的两个进球更多的机会，这名前锋有一个伟大的机会但被韦恩·亨尼西扑出，当时他应该传球给队友德布劳内完成轻推射门。

瓜迪奥拉说：“当然他还很年轻，还可以进步。最后一个动作……就像当他必须传球给凯文时，他必须这样做。但是他太年轻了。”

“我们错过了很多机会。我们必须保持冷静。”

“人们说冠军联赛是我们的目标，我们还没有准备好。”

“我们创造了很多，我们不会让步，但我们可以进步。”

“过去两个赛季我们进了很多球，对此我并不怀疑，但我们必须继续前进。”