全回来了 弗洛伦蒂诺：齐达内是来自天堂的祝福

法国人见证了他自2017-18赛季欧冠以来首个奖杯，他的老板希望这是更多奖杯中的第一个。

皇家马德里主席弗洛伦蒂诺·佩雷斯在皇马拿下西班牙超级杯冠军后称主教练齐内丁·齐达内是“来自天堂的祝福”。

齐达内作为皇马主教练赢得了他的每一个决赛，在周日的西班牙超级杯对阵马德里竞技的比赛中，他取得了一场紧张的胜利，使他的冠军总数达到了9个。

在一场0-0平局后，皇家马德里在点球大战中取得了4-1的胜利，在加时赛的最后时刻，费德里科·巴尔韦德因为对莫拉塔故意犯规而被罚下场。

这是齐达内第二次担任皇马主帅后获得的第一个冠军，也是在欧冠三连冠后的第一个。但是佩雷斯相信，这位法国人已经准备好取得更大的成功。

“（齐达内）有很多奖杯，我们为他感到高兴。”佩雷斯对《马卡报》说：“我希望他能赢得更多的奖杯。”

“齐达内和皇马的关系很好。他决定休息一年，现在他以全新的精力回来了。齐达内是来自天堂的祝福。”

佩雷斯认为，在吉达的阿卜杜拉国王体育城球场的胜利尤其令人印象深刻，因为这里缺少一些关键人物，包括埃登·阿扎尔、卡里姆·本泽马和加雷斯·贝尔。

“我们来这里的时候，缺少了一些出色的球员，比如阿扎尔、本泽马和贝尔。”他说：“齐达内已经组建了一支球队，我们赢得了奖杯。”

“我认为，在经历了一点波折之后，我们正在找回自己的道路上。新球员的加入给球队带来了活力，我们正走在正确的道路上。”

但是佩雷斯对库尔图瓦表示了赞赏，他在点球大战中扑出了托马斯·帕蒂的点球。

“我们把库尔图瓦带到这里，因为我们相信他是世界上最好的门将，他一直都是。”佩雷斯说：“他是这场胜利的关键球员之一。”