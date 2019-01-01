全军光荣 克洛普：范戴克得奖是全队的奖励

这名后卫已经获得了欧足联年度最佳球员奖，他的主帅认为这是对所有安菲尔德球员的奖励。

尤尔根·克洛普认为维吉尔·范戴克获得的欧足联年度最佳球员奖是对所有利物浦球员的奖励。

范戴克享受了一个出色的2018-19赛季，帮助利物浦获得了欧冠冠军的荣誉，并带领荷兰队进入了欧洲国家联赛决赛。

这位前南安普顿后卫在本赛季保持着良好的状态，周四他在摩纳哥击败了超级球星克里斯蒂亚诺·罗纳尔多和莱昂内尔·梅西问鼎最佳球员。

克洛普很快称赞了范戴克的个人表现，但他指出，如果没有利物浦所有的队员，他的胜利是不可能的。

“辉煌！真是件大事情。我想马上给他打电话，但他必须上台。我为他感到高兴。”克洛普在利物浦官方网站上说：“我也为我们感到高兴，因为他知道，如果没有周围的男孩，他不可能赢得那个奖。这对我们所有人来说都是一个奖励，但我们派了我们的大个子去拿。这对后卫来说真的很少见。是的，我们都喜欢进球——我们想进球并看到进球——但是越来越多的人对防守感到兴奋。维吉尔是一名出色的后卫，目前他是世界上最好的后卫，所以他绝对应该得到这个奖。这是去年欧洲冠军联赛的锦上添花。”

颁奖仪式是在欧冠抽签后举行的。在抽签中，利物浦将连续第二个赛季在小组赛中对阵那不勒斯，同组的还有萨尔茨堡和根克。

范戴克的队友阿利森获得了上赛季欧冠最佳门将的称号，克洛普毫不怀疑这位巴西人的价值。

“我会说，非常非常非常配得上。他做出了非凡的扑救。”克洛普说：“在我们的第一个赛季，并立即赢得了欧冠冠军。这一年他获得了欧冠冠军，美洲杯冠军，现在是去年最好的门将。”

利物浦将在本周六的比赛中迎战伯恩利。