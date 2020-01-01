入狱32天获释 小罗保释成功将进行狱外监禁

这位前巴塞罗那和巴西球星和他的哥哥在3月初被逮捕，罪名是使用假护照入境。

罗纳尔迪尼奥和他的兄弟罗伯托·阿西斯已从巴拉圭监狱获释，目前他正在接受狱外监禁。

这两人被控使用假护照入境，于3月初被逮捕。

在监狱里呆了32天之后，法官古斯塔沃·阿马里拉同意了他们的保释申请，让这两人在等待审判期间住在亚松森的一家四星级酒店里。

其他球队

罗纳尔迪尼奥和阿西斯的律师已经为他们的客户提交了160万美元的保释金，此前他们的一份申请曾因当局认为两人有潜逃风险而遭到拒绝。

罗纳尔迪尼奥和阿西斯在入境时出示了上述的假护照，随后被拘留，他们原计划是用假护照在巴拉圭参加一系列的宣传活动。

这两人分别在巴拉圭的游艇和高尔夫俱乐部被捕，随后被关进了戒备森严的亚松森郊区监狱。

巴拉圭内政部在一份声明中说:“司法部长办公室发出了逮捕令，指控球星罗纳尔迪尼奥使用含有虚假内容的公共文件，并要求对其实施预防性拘留措施。”

罗纳尔迪尼奥的律师辩称，自己当事人所使用的假护照是当地的一位赞助人赠送的，实际上他们并不知道自己使用这一护照的后果。

在服刑期间，这位前巴塞罗那球星一直忙于参加监狱里的几场足球比赛，几张踢球的照片和视频在发布后迅速在社交媒体上引起了广泛关注。

尽管这位40岁的巴西老将在照片和视频中看起来很开心，但朋友们说，被关起来对这位巴西传奇人物造成了伤害。

“罗纳尔迪尼奥一点也不开心，”前巴拉圭国家队队员尼尔森·奎瓦斯上个月在探望狱中的朋友后告诉CNN。“他的不同之处在于他的微笑，他的活力，他的存在方式，但是今天，由于他所处的环境，他失去了微笑，因为他在监狱里，这是一个他不习惯的地方。”

这位2005年金球奖得主的巴西和西班牙护照在2019年被巴西当局没收，原因是小罗2015年在并未获得环保许可的情况下于湖边非法修建房屋并破坏环境，并在被处以罚款的情况下拖欠了罚款。