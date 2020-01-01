兢兢业业 吕迪格：吉鲁转会失败后也不抱怨

这名法国国脚原本希望在冬季转会窗口关闭前能够转会，但是他仍然留在了斯坦福桥，并且已经重返赛场。

安东尼奥·吕迪格认为，奥利维耶·吉鲁应该得到“极大的尊重”，因为他没有因为错过一月份的转会而闷闷不乐。

这位法国国脚一直希望能在冬季转会窗口找到离开斯坦福桥的方法，意甲球队国际米兰一度似乎是追逐的目标。

在输给曼联的比赛中，吉鲁从替补席出场，在与热刺的德比战中，他首发出场，并打入一球。

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在2-1战胜热刺后，吕迪格告诉《标准晚报》：“我给予他巨大的尊重。他总是很有耐心，从不说任何话，即使他的转会没有通过。他保持谦虚，努力工作。”

“在对阵曼联的比赛中，他也有不同的表现。周六，他的影响力很大。他是一个有团队精神的人，总是把自己置于关键位置中。”

“他不仅仅是为了得分——他总是在努力工作，这就是为什么我很高兴。”

切尔西可能会在接下来的比赛中再次使用吉鲁，因为他们将在周二的欧冠16强中对阵拜仁慕尼黑。

面对拜仁对于谁来说都不容易，而若日尼奥在寻找冷静的头脑。

这位意大利中场说：“周六对我们来说非常重要，我们知道这一点。”

“当你创造和防守时，我认为你需要更有侵略性和更有信念。周六我们互相帮助，这是非常重要的。我们需要继续这样做。”

“我们需要战斗、奔跑、受伤。我们需要对自己有信心。当我们必须防守的时候，我们必须一起防守，这就是赢得重大比赛所需要的。”

“要小心，要关注一些细节，因为在重大比赛中就是这样的。”

“有两回合比赛（对拜仁），所以如果出了什么问题，我们不能失去理智，发疯。我们需要保持安静，聪明一点。”