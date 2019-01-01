兜兜转转 克洛普：在多特没签下马内是个错误

德国教练透露他在之前的俱乐部对这位塞内加尔球星的判罚是错误的。

利物浦主帅克洛普承认，他在多特蒙德的时候做出了错误的决定，没有签下萨迪奥·马内。

在过去的12个月里，马内已经成长为安菲尔德最好的球员之一，上赛季他在英超联赛中攻入22球，而本赛季他已经在15场联赛中贡献9个进球和6次助攻。

克洛普在多特蒙德的最后两年有机会签下马内，这位塞内加尔前锋在奥地利甲级联赛的萨尔茨堡给人留下了深刻的印象，但德国人觉得那时不是时候。

“不，这完全是对我这一边的错误评价。”克洛普说：“我当时认为多特蒙德承受了很大的压力，这次转会必须是正确的。这不是我做过的唯一一个错误决定，这个决定我可以在几年后纠正。”

在克洛普来到英格兰之前，马内最终被南安普顿看中。在克洛普决定把他带到利物浦之前，他在圣徒连续两个赛季的联赛中都取得了两位数的进球。

利物浦队长亨德森也对马内最近的表现大加赞赏，27岁的马内在最近5场联赛中贡献4球和3次助攻。

“这太不可思议了，萨迪奥在很长一段时间内都很出色。”亨德森说：“他只需要继续保持这种状态。他在球场外是个很棒的人，他把生活都献给了足球。”

周二，红军将在欧洲冠军联赛中对阵萨尔茨堡，如果失利，他们的淘汰赛资格岌岌可危。