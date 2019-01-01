免除训练课职责 德比望兰帕德切尔西速成协议

公羊队正准备开始寻找自己的新教练，因为现任教练将会带着激动的心情回到斯坦福桥。

德比正以“假定兰帕德将与切尔西达成协议”为前提，这名仍在与蓝军谈判的主教练已经被免除了季前赛的训练工作。

公羊队上周透露，他们不情愿地允许现任教练继续与蓝军进行谈判。

兰帕德重返斯坦福桥的传闻也已经发酵了一段时间了。

随着萨里离开切尔西加盟意甲冠军尤文图斯，一张熟悉的面孔出现在了西伦敦的招聘雷达上。

兰帕德作为一名球员在蓝军效力了13年，当球队出现空缺时，他迅速成为了这一职位候选人的领跑者。

德比希望双方能达成协议，以便英冠球队开始寻找新教练。

公羊在俱乐部官方网站上的一份声明中写道:“德比郡足球俱乐部已经免除了兰帕德周一和周二的季前训练课，允许他尽快结束关于转会切尔西的讨论。”

“季前训练的头几天将集中于体能训练，并将在俱乐部训练中心的体能、医疗、环境和体育科学团队的指导下按计划继续进行。”

“假定弗兰克将与切尔西达成协议，成为他们的新主帅，俱乐部将会加紧寻找新的主帅。”

德比见证了兰帕德带领球队进入了2018-19赛季的冠军附加赛的决赛。

在他执教的第一个赛季，这位前英格兰国脚带领公羊队重返英超只差了一场比赛的距离。

阿斯顿维拉在温布利粉碎了他们晋级的梦想，但是兰帕德本人似乎又将回到顶级联赛。

他准备接受切尔西的这份工作，但他将会在2个窗口的转会禁令下开展工作。

这对于一个在比利时人转会皇马后没有了阿扎尔的教练来说，将会是一件很困难的事情。

尽管兰帕德只有12个月的执教经验，但他已经从前蓝军球员处得到了很多支持，并被认为已经准备好成为一名精英教练。