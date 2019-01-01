免费高手谁不要 尤文确认有意引进拉姆塞

意大利俱乐部的体育主管法比奥·帕拉蒂奇透露，他们有意免费签下威尔士人。

尤文图斯体育主管法比奥·帕拉蒂奇已经证实俱乐部对阿森纳中场拉姆塞感兴趣。

威尔士国脚在酋长球场的合同将在本赛季结束后到期，届时他将可以自由转会。

拉姆塞最早希望延长他和阿森纳的合同，但最后谈判破裂了，包括拜仁慕尼黑，巴黎圣日耳曼和尤文在内的许多欧洲顶级俱乐部都与他联系在一起。

尤文似乎对得到这名28岁的球员很有信心，帕拉蒂奇已经证实他是意甲领头羊正在追逐的球员。

他告诉《天空体育》：“他是一名伟大的球员，多年来他一直保持着很高的水平，在一支伟大的球队中踢球。”

“拉姆塞的合同即将到期，我们总是关注能够被创造出的情况。尤文盯上了他。拉姆塞会在7月之后和我们一起比赛吗？这一切都有待证实。现在，他依然是阿森纳的球员。”

现在，一月的转会窗口已经打开，拉姆塞可以自由地与任何潜在的追求者协商一份正式合同前的协议，但是阿森纳不打算让他提前在这个月离开。

这位28岁的球员还没有就他的下一个目的地做出最终决定，但是当他在10月份接受媒体意大利俱乐部的体育主管法比奥·帕拉蒂奇透露，他们有意免费签下威尔士人。

尤文图斯体育主管法比奥·帕拉蒂奇已经证实俱乐部对阿森纳中场拉姆塞感兴趣。

威尔士国脚在酋长球场的合同将在本赛季结束后到期，届时他将可以自由转会。

拉姆塞最早希望延长他和阿森纳的合同，但最后谈判破裂了，包括拜仁慕尼黑，巴黎圣日耳曼和尤文在内的许多欧洲顶级俱乐部都与他联系在一起。

尤文似乎对得到这名28岁的球员很有信心，帕拉蒂奇已经证实他是意甲领头羊正在追逐的球员。

他告诉《天空体育》：“他是一名伟大的球员，多年来他一直保持着很高的水平，在一支伟大的球队中踢球。”

“拉姆塞的合同即将到期，我们总是关注能够被创造出的情况。尤文盯上了他。拉姆塞会在7月之后和我们一起比赛吗？这一切都有待证实。现在，他依然是阿森纳的球员。”

现在，一月的转会窗口已经打开，拉姆塞可以自由地与任何潜在的追求者协商一份正式合同前的协议，但是阿森纳不打算让他提前在这个月离开。

这位28岁的球员还没有就他的下一个目的地做出最终决定，但是当他在10月份接受媒体采访时，他确实暗示他计划离开。

拉姆塞在过去的十年里为枪手出场353次，贡献了61个进球，三次赢得足总杯。

在俱乐部新任主帅埃梅里的领导下，威尔士人在球队中保持了突出的地位，在2018-19赛季的上半场出场18次。

阿森纳目前在英超联赛中排名第五，比第四的切尔西落后两分，然而他们还多踢了一场比赛，现在他们要为下赛季的欧冠席位而战。

埃梅里接下来将面对周六在布莱克浦举行的足总杯第三轮比赛，一周后将在伦敦对阵西汉姆联。

拉姆塞将在本周末再次成为球队的焦点，他希望在3球6助攻的数据上在本赛季的各项比赛中再添佳佳绩。