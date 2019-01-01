克鲁伊维特：签回内马尔可能会妨碍法蒂的发展

这名17岁的球员对本赛季的西甲冠军来说是一个新的发现，但是他仍然可以看到他的一线队之路即将受阻。

巴塞罗那青训学院院长帕特里克·克鲁伊维特表示，西班牙豪门可能会被迫直接选择——要么签下内马尔，要么让安苏·法蒂继续发光发热。

内马尔的转会传闻仍在继续，俱乐部主管埃里克·阿比达尔最近似乎暗示，引进这位巴黎圣日耳曼球星的可能性仍然存在。

在夏天没能得到他之后，教练巴尔韦德转而求助于少年神童法蒂，后者在赛季初期就证明了自己。

克鲁伊维特说他不知道内马尔期待已久的诺坎普回归是否会继续，或者这是否是这家俱乐部应该做的正确的事情。

“你永远不知道，但正如你所看到的，(签下内马尔)并不容易。”他说。

“有两个原因：卡塔尔，还有一个事实是，如果你引进内马尔，你会拖慢一些已经在俱乐部的球员的发展。”

“这是一个必须在内部做出的决定。如果你把他带进来，他是一个伟大的球员。但是扮演同样角色的安苏·法蒂，你给他或其他球员一个刹车。”

“我们想要做什么？这就是我们要问自己的问题。我们想要内马尔，我们想要年轻球员，还是两者都要？”

法蒂在他的前三次西甲出场中命中两球，尽管他在9月中旬对阵瓦伦西亚的比赛中攻入一球后就再也没有进球。

巴萨球迷似乎对法蒂很有耐心，他在9月底才年满17岁，但他们仍然期待夏季签下的安托瓦内·格里兹曼能给他们带来更多的进攻机会。

这位28岁的球员自9月以来只打进一粒入球，但在国际比赛日的比赛中，他在法国队2-0战胜阿尔巴尼亚的比赛中打进一球并助攻一次，这让人看到了希望。

在西甲联赛中，巴萨仅仅凭借净胜球的优势就领先于皇家马德里，而齐达内的球队似乎在本周内有所改善，因此巴萨也很希望能够继续前进。

在国际比赛日结束后，巴尔韦德将带领他的球队来到了排名垫底的莱加内斯，然后是接下来一系列艰难的比赛，对手包括对阵多特蒙德、马德里竞技和国际米兰。