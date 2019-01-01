克鲁伊维特：德容是最适合巴塞罗那的完美球员

这位阿贾克斯的中场球员将7500万欧元的身价转会至巴萨，同时，他的天赋被前荷兰前锋称赞不已。

在这位年轻的阿贾克斯中场同意转会诺坎普后，克鲁伊维特断言德容是适合巴塞罗那风格的“完美球员”。

德容在同意以7500万欧元转会加盟巴塞罗那之前，他的众多追求者之中还有曼城和大巴黎这样的豪门俱乐部。

克鲁伊维特从德容很小的时候就开始关注他了，当时这位前巴塞罗那前锋的儿子贾斯汀和他一起效力于阿贾克斯，前者于2018年夏天离开荷兰加盟罗马。

这名荷兰传奇人物表示德容拥有的技术能使他成为一名出色的中场球员。

“他给人们带来了很多快乐，他是一名优秀的球员，他现在21岁了，我认识他很长时间了，因为他在阿贾克斯和我儿子贾斯廷一起踢球。即使在那时，你已经可以看到他的力量，他处理球的方式。”克鲁伊维特说。

克鲁伊维特还提到德容对比赛的解读，以及他在足球方面表现出的超越年龄的高智商的成熟，这是巴萨在传奇人物伊涅斯塔离开后的中场所需要的。

“当他接到球的时候，他已经知道要传到哪里去，他总会寻找垂直传球给其他中场或者前锋的机会。”克鲁伊维特补充道。

“当他脚下控球的时候，并且拥有一定的空间时，他的垂直跑动非常非常的快。”

克鲁伊维特在职业生涯初期为为阿贾克斯出场100次，之后还为巴塞罗那出场250次。

瓜迪奥拉的风格在巴塞罗那仍然可以感受到，曾在诺坎普和现在的曼城主教练一起合作过后，克鲁伊弗特相信德容是最适合西甲领头羊球队风格的球员。

他说：“我认为他是巴萨球队一伟大的引援操作，他将让巴萨球迷享受到球队最擅长的踢球方式，他是球队的最佳球员。”