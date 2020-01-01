克雷斯波：劳塔罗应拒绝巴萨 继续在国米磨练自己

阿根廷传奇认为这位国米前锋不应该着急转会巴萨，他应该留在梅阿查继续进步。

根据前阿根廷球星克雷斯波的说法，巴塞罗那的目标马丁内斯应该在接下来的几个赛季继续留在国米，以继续自己的发展。

这位22岁的球员在一月份以来，就一直和诺坎普有所联系，本赛季他总共为国米在各项赛事中出场了31次，有16粒进球入账。

在加盟国米后，这位阿根廷年轻九号成长迅速，已经被认为是巴萨今夏的头号引援目标，他的优先级甚至要超过曾经在诺坎普发光发热的巴黎圣日耳曼头号球星内马尔。

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不过，在国际米兰效力过两个赛季的克雷斯波并不认为劳塔罗·马丁内斯应该在今夏前往诺坎普，他认为这一切为时尚早，他应该在考虑转会之前继续在国米磨练自己的球技。

“我希望劳塔罗留下来，他有一千个理由这样做。”克雷斯波告诉够力足球。“他现在就效力于一家豪门，像这样再踢上两三年是不错的选择。”

“你必须承受那种压力，就是要保持现有的高水平，你需要一种平衡，让你能够一直维持在最佳状态。”

“在我看来，保持这种状态对他是有好处的。他很年轻，还有巨大的进步空间。”

“这只是他踢上首发的第一个赛季，这一切都是他应得的，这个赛季甚至还没有结束。”

2018年，劳塔罗从阿根廷竞技加盟了国际米兰，在他的第一个赛季，这位阿根廷国脚只进了9个球。不过在2019- 2020赛季，他和卢卡库的组合迎来了爆发，他也在比利时人身边达到了一个新的水平。

劳塔罗的潜力让克雷斯波相信他可以成为“新的塞尔吉奥·阿圭罗”，并且可以追随他的国家队队友的脚步。

劳塔罗很可能成为新的塞尔吉奥·阿圭罗，克雷斯波在上个月接受意大利天空体育采访时表示:“他的带球不像阿圭罗那么犀利，但他比阿圭罗更有团队精神，阿圭罗经常分心。”

“劳塔罗总是处于转会漩涡中，他既可以胜任单前锋，也可以像与卢卡库一样搭档踢双前锋，甚至是三前锋我是可以的。我真的很喜欢他的这种心态。”