克隆主管怒喷主裁：他不如直接穿上红色球衣

在周六德甲冠军球队轻松获胜后，比赛官员帕特里克·伊特里奇成为了激烈批评的对象。

科隆体育主管阿明·维批评了裁判帕特里克·伊特里奇在球队输给拜仁慕尼黑的比赛中的表现，他说在那场0-4的惨败中，他“本可以穿上一件红色的球衣”。

上下半场开始不久，罗伯特·莱万多夫斯基都收获了进球，以及菲利普·库蒂尼奥和伊万·佩里西奇的进球，帮助拜仁轻松获胜，但最让维愤怒的是科隆的金斯利·埃希布的被罚下场。

这名右后卫在比赛进行到60分钟的时候被出示了一张红牌，他将库蒂尼奥按倒在禁区内，巴西人扑出身上的灰尘主罚了两次角球，他的第一次射门由于违例被判无效。

在输球后，体育主管维说：“在上半场的一些事件中，我想‘如果他穿一件红色的球衣可能对我们会更好’。”

“这样至少我们知道他在拜仁踢球。这是一个表达方式，你可以用。”

“赛后我和伊特里奇聊得很开心。我告诉他这不是一场好的表现。”

“他没有回避，但我们谈论了这件事。”

“如果我之前跟他谈过，我可能就不会说这句有关球衣的评论了。”

在决定罚下埃希部时，维补充道：“这是最关键的。一场灾难！”

已经有了3个进球优势的冠军球队通过佩里西奇打进了第4球，使他们进球数的优势发挥到了极致。

在完成了对升班马科隆的胜利后，拜仁在五场比赛后保持不败，在上周末1-1战平领头羊莱比锡后，拜仁重新回到了胜利的道路上。

他们赛季初的成功再次突显在了莱万多夫斯基身上，这位波兰前锋本赛季已经打入9粒联赛进球，并在冠军联赛小组赛战胜贝尔格莱德红星的比赛中攻入一球。

科瓦奇的球队目前在德甲联赛中排名第二，落后莱比锡2分，但是如果多特蒙德在周日对法兰克福的比赛中获胜的话，他们可能会失去自己的位置。

与此同时，科隆在积分榜上排名第16位，五场比赛只赢了一场，本赛季他们的其他四场联赛都输掉了。