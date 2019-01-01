克里斯滕森：吉鲁和巴舒亚伊可以替代亚布拉罕

蓝军后卫在与瓦伦西亚的欧冠比赛中看到一名状态良好的队友受伤，但是球队还有其他的选择。

塔米·亚伯拉罕的受伤让切尔西主帅弗兰克·兰帕德在锋线上有了一个选择的机会，但是克里斯坦森声称吉鲁和巴图亚伊“完全有能力”出任前锋。

这位状态良好的英格兰国脚在蓝军2-2战平瓦伦西亚的欧冠比赛中被迫离场。

亚伯拉罕在中场休息时被巴特舒亚伊换下，比利时前锋得到了一个在之前租借加盟的球队面前大放异彩的机会。

世界杯冠军球员吉鲁被留在了替补席上，但是法国人希望现在可以争取一个进攻线上的位置。

亚伯拉罕受伤的严重程度被淡化后，他将缺席多久还有待观察，但克里斯坦森相信切尔西有足够的板凳深度来弥补他的缺席。

这名丹麦后卫在对阵瓦伦西亚的比赛中伤愈复出，他说：“我们还有另外两名前锋，他们有足够的能力上场比赛，并达到那个水平。“

“我并没有看到塔米发生了什么，但希望他的情况不是太坏。另外两个人完全有能力扮演他们的角色。”

“我和他们一起训练了很久。我受伤了，但我也在为回到球队做准备，就像他们一样。”

“我想你会看到，不管谁上场，他们都非常渴望回来。他们知道这是他们闪耀的时刻。我们看起来都很敏锐，这就是为什么我们可以像每场比赛中一样保持施压。”

切尔西在国内和欧洲都有一些重要的比赛，而兰帕德的球队则希望在英超联赛中继续保持前四的排名。

他们也决心继续他们的欧洲之旅，但他们在欢迎里尔在小组赛的最后一轮做客斯坦福桥的同时也知道他们需要胜利来保证自己在16强的席位。

克里斯坦森补充道，在梅斯塔利亚球场，他们错失了两分，但也带来了挑战。

“但是我们坚持了下来，在一个困难的地方取得了一个好成绩。现在轮到我们自己在主场度过难关了。我认为我们对目前的处境还是很高兴的，即使我们想过在这里提前晋级。”

“晋级对我们来说意义重大。我们认为自己是一支属于冠军联赛的球队。这是比赛前的信息，也是我们想要提前晋级的原因。

“我们不想再等了，但我们认为，如果比赛结束时是一场平局，我们不想做任何傻事，因为我们还有主场比赛。我们只需要看看我们自己。”

切尔西将在周六回到联赛，届时他们将在伦敦德比中对阵西汉姆。