克莱伯森：索尔斯克亚是曼联重夺英超的正确人选

挪威人在入主老特拉福德后就一直在努力让球队变得稳定，他的前队友支持他率队拿下联赛冠军奖杯。

前曼联中场克莱伯森相信索尔斯克亚是带领红魔自2013年以来首夺英超冠军的最佳人选。

自从7年前弗格森爵士离开以来，曼联还没有赢得过英超冠军。他们最接近完成这一目标的时候还是在2017-18赛季，当时穆里尼奥率领红魔斩获了亚军，位列同城死敌曼城之后。

巴西人克莱伯森曾在2003-2005赛季与索尔斯克亚在老特拉福德做过两年队友，不过二人都在曼联遭遇了长时间的伤病，类似的经历让他们建立了不错的私交。

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这位2002年世界杯冠军得主相信，这位挪威教练那种必须的特质，将弗格森统治时期的辉煌带回到梦剧场。

“当我看到他在曼联执教时，我真的为他感到高兴，”伯森告诉够力足球。“他拥有很棒的性格，非常积极和自信，他知道自己在寻找什么。”

“我知道他从弗格森爵士那里学到了很多管理技巧，他做什么都很出色。”

“最近曼联发生了很大的变化。他们正在寻找年轻球员，这是一个很大的变化。我相信他能让曼联再次成为顶级球队，并赢得英超冠军。”

克莱伯森现在是费城联青训学院的一名教练，近年来他一直在远处关注着曼联，并对同胞弗雷德在2019- 2020赛季所取得的进步印象深刻。

在以5250万英镑的价格从顿涅茨克矿工加盟曼联以后，一度在穆里尼奥手下陷入了低迷。不过近几个月以来，这位27岁的巴西中场球员在博格巴和麦克托米奈受伤后，已经开始逐渐证明自己。

“当他(弗雷德)刚刚加盟曼联时，适应英超的节奏并不容易。他刚开始的几个月过得很艰难，这很正常。”

“他很快就意识到自己必须有所改变，现在你可以看到他在曼联的表现更加稳定，更有活力，因为他改变了自己的踢球方式。”

“当他在巴西的时候，他的位置更加靠前，但现在你看到他更多的充当一个防守角色。他需要时间来适应，但他已经成为曼联的一名顶级球员，看到巴西人表现不错总是很棒。”