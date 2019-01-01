克罗斯：期待艰难一战 目标阻止荷兰

克罗斯警告队友，尽管上一次碰面时荷兰2-3负于德国，但这支橙衣军团实力绝不容小觑。

四届世界杯得主德国队在周五与荷兰的小组赛次回合比赛前，已经赢得了全部三场欧预赛比赛，其中就包括今年3月在阿姆斯特丹3-2击败橙衣军团

。除此以外，德意志战车还在客场2-0战胜白俄罗斯，随后又8-0血洗了爱沙尼亚。

不过克罗斯认为，科曼的球队在2018年世界杯预选赛后，已经变得越来越强大。

这位皇马中场在赛前新闻发布会上说道：“他们在过去两年提高了很多。我们之前遇到的一直都是高水平较量，我期待着另一场艰难的比赛。”

“我们也经历了很多改变，但还没有达到我们的极限。荷兰可以对任何球队造成伤害。我们的工作就是去阻止他们。”

德国队主帅勒夫此前一直偏好采用三前锋的战术，但本轮小组赛，萨内和格雷茨卡都有伤在身无法出战。

在新闻发布会上勒夫也谈到了自己的战术布置，他告诉记者：“萨内在昨天的训练后出现了一点小伤。但尽管缺少球员，我们仍会在比赛中尽量发挥出色。”

“我们希望继续在前场布置三名攻击球员。我们会打433或者523的阵型。球队两种阵型都非常适合。”

“每个人都可以展示他个人的能力，但球队的协调统一和位置结构才是我们的基础。”