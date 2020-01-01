克罗斯暗示不再与皇马续约：33岁后离退役已不远

这位世界杯冠军中场球员不打算踢到三旬末期，而且可能也不会再在西班牙或其他地方签下任何合同。

托尼·克罗斯暗示，他目前在皇家马德里的合同将是他的最后一份合同，这位世界杯冠军透露，当他33岁时，退役将成为他的一个选择。这就是他在伯纳乌结束合同时的年龄。

考虑到克罗斯在其杰出的职业生涯中所取得的成功，他仍然有很多的潜力。他的比赛更多的是技术能力而不是身体素质，他的视野和创造力不会随着年龄的增长而消失。不过，他准备承认，他不打算一直踢到接近40岁。

考虑到这一点，克罗斯可能会在2023年夏天离开马德里，因为他开始权衡自己的选择，远离竞争。

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他告诉Sportschau Club：“我绝对不是一个踢到38岁的球员。我还有一份三年半的合同，直到2023年夏天。那我就33岁了。这个年龄开始考虑我想要什么，而不需要一份四年的合同。到我的职业生涯结束不会太久。”

他决心在挂靴之前再多拿几块奖牌，因为“夺冠的感觉有点让人上瘾”。

克罗斯也将在国家队比赛中寻求更多的荣誉，接下来的赛事有今年的欧洲杯。

在德国国家队经历了一段时间的变化后，他仍然留在了勒夫麾下的德国国家队，但托马斯·穆勒、胡梅尔斯和博阿滕则不会再被召入。

克罗斯说：“国家队教练做出决定不是一时兴起，也不是因为他们是糟糕的球员，也不是因为他们都是38岁的人。他这样做是为了确立一个新的方向。”

“这种情况更有可能持续下去，因为到目前为止，我们前进的方向还没有错到哪里去。”