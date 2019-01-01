克罗斯：拜仁卖我是个错 我不会去大联盟或中国

这位德国国脚五年前离开，而自那以后，他和巴伐利亚球队在欧洲赛场上的表现截然不同。

托尼·克罗斯透露，他知道拜仁慕尼黑在2014年把他卖给皇家马德里是个错误。

这位德国国脚在各项赛事中都取得了成功，他在2017年获得了西甲冠军，并在2016年、2017年和2018年连续三次获得冠军联赛冠军。

这名中场球员被广泛认为是他所在位置上世界上最优秀的球员之一，并在2018年被《踢球者》杂志评为德国足球先生。

接受《体育画报》采访时，这位29岁的球员承认德甲俱乐部把他送到伯纳乌是一个错误的决定。

“对我来说，在转会的时候就已经很清楚拜仁在我的转会上犯了一个错误，”他说。

“(拜仁主席)乌利·赫内斯最近确实公开了这件事——他这样说证明了他的伟大。”

“如果这是瓜迪奥拉离开慕尼黑的原因之一，他必须去回应，但我不能确定他不喜欢我的转会。”

2013年，克罗斯代表拜仁在温布利球场以2-1击败多特蒙德，赢得了他的首个欧洲冠军联赛冠军。但自那以后，这家巴伐利亚俱乐部一直未能如愿，只成功晋级半决赛。

赫内斯最近承认出售这名中场球员的决定“可能是错误的”，他说:“一个机构有时必须做出艰难的决定，这是一个艰难的决定。”

这名皇马球员在5月份与西甲俱乐部续约，并承诺将效力于这名33次西甲冠军，直到2023年。

他承认，他不确定四年后合同到期后他的职业生涯将走向何方，但他排除了转会到某些地方的可能性。

“我特意选择了2023年的赛季末。”他补充说。

“33岁可能是退役的好年龄，但我也有机会决定是否做其他事情。”

“我已经可以排除在美国、中国或卡塔尔踢球的可能性。”