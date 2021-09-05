克罗斯：我现在仍有痛感 不知道什么时候能复出

这位前德国中场正在慢慢恢复，但是他还不能确定复出日期

克罗斯表示自己现在还感觉到疼痛，并且不知道什么时候能重回赛场，这位皇马中场还在从腹股沟的伤势中恢复。

这名前德国国脚在8月初的季前训练中受伤，本赛季至今他仍未为球队出场过。

这位31岁的球员说他的情况正在改善，但无法确定自己什么时候能复出。

克罗斯在社交媒体上发布了他康复的最新情况，并上传了他进行个人训练的视频。

他在推特上写道：“我可以告诉你们，我感觉好多了。事实是，我仍然需要带着痛感踢球，对于这种伤来说，这很正常。”

“我还无法确定自己具体什么时候回归，但我每天都在努力，希望能尽快复出。”

克罗斯的上一场比赛是6月在温布利举行的欧洲杯上，德国队在16强中输给了英格兰队。几天后，他宣布从国家队退役，这一举动应该对皇马有利，因为他现在可以完全专注于俱乐部的工作。

然而，皇马目前还没有从克罗斯的决定中受益，这位前拜仁中场已经错过了本赛季的前三场比赛。

由于莫德里奇也因大腿受伤缺阵，而厄德高又回到了阿森纳，主教练安切洛蒂的中场选择很有限，接下来的几周，他将面对塞尔塔和瓦伦西亚的比赛，以及欧冠对国米的比赛。