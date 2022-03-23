克洛普：迪亚斯未来还能贡献更多 他在创造奇迹

克洛普承认路易斯-迪亚斯正在利物浦创造奇迹，这位冬窗以5000万英镑身价加盟的哥伦比亚边锋已经立即对球队造成影响。

今年一月，利物浦在转会市场上迅速行动，击败热刺和西汉姆等队伍签下他们关注已久的路易斯-迪亚斯。

虽然利物浦阵中拥有萨拉赫、马内、菲尔米诺和若塔等巨星，但初来乍到的迪亚斯一点也不怯场。

克洛普告诉天空体育：“你不能期待这些球员立即创造奇迹，但迪亚斯距离创造奇迹已经不远了，希望他继续保持这种状态。”

谈到球队冬窗进行引援的原因，克洛普解释道：“每一个教练对冬季签约都有同样的说法，可以买人，但最好还是夏天买。”

“买人是有原因的，而原因那就是迪亚斯的实力和他的表现。当我们第一次看到迪亚斯时，我们就知道他可以立刻融入球队。”

“通常来说这很困难，但迪亚斯不需要改变太多就能适应这里，这就是为什么他这么自信。”

“当时他在波尔图状态很好，在哥伦比亚国家队也是，所以他来到这里时充满了信心。但我们想要做的是确保他不失去这种自信，我们不想告诉他怎么做，只想要他自然而然地踢出自己的比赛。”

加盟利物浦至今，迪亚斯在英超出场6次，打进2球，同时在足总杯和欧冠中也有亮眼表现。

他已经随队赢得联赛杯冠军，但克洛普表示，随着语言壁垒被打破，迪亚斯接下来还能做出更多的贡献。

利物浦主帅说道：“我们从一开始就知道他能立刻为球队上场，只要他心态没问题就行，因为如果他感受到压力，我是无法把所有压力都消除的。”

“但直到目前为止，没有发生什么事。是的，他的开局很出色，但他是球队的长期计划，我们也是他的长期计划，未来他还能贡献更多。”