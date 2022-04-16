克洛普：相信萨拉赫会找回状态 四冠王的可能性不大

克洛普支持萨拉赫重新找回他的最佳状态，因为利物浦的目标是为这个出色的赛季上一个完美的句号。

埃及人是本赛季红军的头号射手，在各项赛事中打进28个球，并有望获得自己生涯的第三个英超联赛金靴奖。

但自2月19日以来，他还没有在运动战中破门，在此后的10场比赛中，他有3次点球破门。

当被问及萨拉赫最近的状态，以及他是否支持这位29岁的球员找回状态时，克洛普告诉记者："是的，是的。一月份，萨拉赫经历了他整个职业生涯中最紧张的时期。”

"埃及在非洲杯中一直走到决赛，他们有多场比赛踢满120分钟，他在国家队扮演的角色是超级、超级巨大的。他肩上有巨大的责任，要参加更衣室会议等事情，而且完全时间没有恢复。”

"然后作为自己祖国的超级明星，每个人都想从你身上得到一些东西。这一切都超级紧张。同样——这对球员们来说是OK的，但现在我们正处于一个没有休息的时期，他状态下滑是完全正常的。”

"像萨拉赫这样喜欢盘带的球员——他真的很出色，他用盘带打进了精彩的进球。我是否对他说'不要盘带了'？没有！。重要的是在正确的时刻盘带，保持住球权，保持简单——所有这些事情。"

"但利物浦的球员们每天都很专注，我知道萨拉赫会强势完成这个赛季。只是此刻我们必须休息，因为每场比赛对我们来说都是一场决赛。"

利物浦接下来将在足总杯半决赛中迎战曼城，红军仍在为四冠王伟业而战，但克洛普再次淡化了这种期待。

他说道：“在这支俱乐部要做到前人没有做到的事情是很困难的，因为他们已经获得了一切的成功。四冠王，这在利物浦历史上从未有过，所以这真的很特别。”

“但是，时的，我知道，如果这是今年的成功，那么未来这就不会被视作成功。”

“这强度总是很大，尤其是今年，但令人享受和激动。我们赢得四项冠军的可能性大不大？不大。三项冠军？不大。两项冠军？希望如此，那会很棒！”