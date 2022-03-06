克洛普：我的计划没有改变 仍然打算在2024年离开利物浦

Neil Jones
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这位德国籍教练表示自己的计划一直是在这份合同到期后离开利物浦，这个计划至今仍未改变

克洛普重申了自己在2024年离开利物浦的打算。

克洛普在2019年和利物浦续约5年，合同期限至2024年，他此前已经多次表示自己不会再次续约。

本周早些时候接受ITV采访时，克洛普表示他不知道自己会不会与利物浦续约，引发了球迷猜测，但随后他再次否认自己会留队直到2024年以后。

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克洛普说道：“目前，我的计划是待到2024年，然后说一声‘非常感谢你们’。”

“计划依然是一样的，没有什么事情改变了。如果我决定在2024年离开，那与球队实力无关。我们做的都是为了长期利益，俱乐部必须变得更好，尤其是当我不再在这里的时候，这就是我们的计划。我留队多久并不重要，重要的是在我离队之前我们怎么做。”

被问到如果自己的下一步不是被球队实力所影响，那会是被什么因素所影响时，克洛普说道：“得看我有没有活力，这很重要。我热爱我做的事情，但我说过好几次，除了整天想着技术出色、帅气且友善的球员，世界上肯定还有其他东西。”

“目前我充满活力，但我们必须确保我仍然保持活力。你不想大多数时候感觉很疲惫，对一切毫不关心。当我谈论计划的时候，我谈论的是俱乐部，我的未来没什么问题，我不需要为此做什么计划。我可以在最后一刻才决定，我说的计划指的是俱乐部未来的计划。”

“我们一直在为此努力，所以一切已经就位。这不是为了我或我这一代，而是为了很长很长的时间，我们这些年尝试提高俱乐部的很多方面。”

“就是做正确的事，聘请正确的人，让他们担任正确的职务。这不意味着你会赢得冠军，但会意味着你有正确的人在做正确的是，所以利用好他们。这就是我们尝试的，这就是我们的计划，让事情在我离开后继续变好。”