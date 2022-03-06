克洛普：我的计划没有改变 仍然打算在2024年离开利物浦

克洛普重申了自己在2024年离开利物浦的打算。

克洛普在2019年和利物浦续约5年，合同期限至2024年，他此前已经多次表示自己不会再次续约。

本周早些时候接受ITV采访时，克洛普表示他不知道自己会不会与利物浦续约，引发了球迷猜测，但随后他再次否认自己会留队直到2024年以后。

克洛普说道：“目前，我的计划是待到2024年，然后说一声‘非常感谢你们’。”

“计划依然是一样的，没有什么事情改变了。如果我决定在2024年离开，那与球队实力无关。我们做的都是为了长期利益，俱乐部必须变得更好，尤其是当我不再在这里的时候，这就是我们的计划。我留队多久并不重要，重要的是在我离队之前我们怎么做。”

被问到如果自己的下一步不是被球队实力所影响，那会是被什么因素所影响时，克洛普说道：“得看我有没有活力，这很重要。我热爱我做的事情，但我说过好几次，除了整天想着技术出色、帅气且友善的球员，世界上肯定还有其他东西。”

“目前我充满活力，但我们必须确保我仍然保持活力。你不想大多数时候感觉很疲惫，对一切毫不关心。当我谈论计划的时候，我谈论的是俱乐部，我的未来没什么问题，我不需要为此做什么计划。我可以在最后一刻才决定，我说的计划指的是俱乐部未来的计划。”

“我们一直在为此努力，所以一切已经就位。这不是为了我或我这一代，而是为了很长很长的时间，我们这些年尝试提高俱乐部的很多方面。”

“就是做正确的事，聘请正确的人，让他们担任正确的职务。这不意味着你会赢得冠军，但会意味着你有正确的人在做正确的是，所以利用好他们。这就是我们尝试的，这就是我们的计划，让事情在我离开后继续变好。”