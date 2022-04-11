克洛普：和曼城的比赛强度太疯狂了 像一场史诗级的拳击赛

在主场2-2战平利物浦后，曼城保持着他们1分的领先优势。

本场比赛，曼城通过德布劳内和热苏斯两度取得领先，但若塔和马内两次扳平比分。

斯特林在下半场有一个进球，但被VAR取消，在这场激烈大战后，瓜迪奥拉的球队继续领跑积分榜。

赛后克洛普告诉NBC：“这就像一场史诗级的拳击赛，如果你有一秒没保持警惕，你就被击中，这就是两支球队今天的情况。”

“我真心认为在控球方面，我们比一年前有所提高，这就是我们要在这样的比赛中做的事情。这场比赛真的很困难，因为曼城把防守做得很好，但你仍然有机会让他们挣扎，这就是我们所做的。”

“我会希望球队能做得更好，但今天这场比赛的强度是疯狂的。”

最终，曼城仍然会接受这样一个结果，毕竟球队现在仍然领先1分。但他们知道自己本可以杀死比赛，因为被取消的进球，以及球队浪费的几个机会。

德布劳内说道：“这很难，老实说，我认为我们踢得很好，我们本应该进更多球，事实就是如此，这是一场精彩的比赛。”

“我认为我们应该在中场休息时领先更多，但当时我们仍然领先1球，下半场开局的方式令人失望，我认为我们踢得很好，创造出了足够多的机会来赢下比赛。”